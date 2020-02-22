台美共同開發武漢肺炎疫苗 AIT：共同得益

（中央社記者陳韻聿台北22日電）台灣高端疫苗生物製劑公司日前宣布將與美國國立衛生研究院（NIH）合作開發武漢肺炎疫苗，美國在台協會（AIT）今天在臉書專頁發文，強調台美共同努力得益，「真朋友，真進展」。

廠址在新竹縣的高端疫苗公司17日宣布已與NIH完成合作合約簽署，將共同開發武漢肺炎疫苗，是NIH唯二授權合作公司之一，引發各界關注。

總統蔡英文20日參訪公司廠房，表示希望疫苗能早日開發完成，證明台灣團隊在疫苗開發與製造方面，有進軍國際的實力。

因應武漢肺炎疫情持續擴大，台灣生技醫療產業界的抗疫國家隊近日快速成軍，成員包括國家衛生研究院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法、台康生技、台灣圓點等單位和企業，並鎖定檢測試劑、疫苗和治療藥物等三大工作方向。

其中，高端疫苗公司選擇投入檢測試劑及疫苗開發，12日宣布已完成開發新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組，並向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出許可申請。

AIT今天在臉書宣傳了高端疫苗公司和NIH合作案，並強調台美「共同努力，共同得益」，是「真朋友，真進展」。（編輯：蘇龍麒）1090222