網傳武漢肺炎疫情假消息 綠委：可依法處罰

（中央社記者陳俊華台北26日電）民進黨立委周春米今天說，網路謠傳屏東體育館將改建成台版「火神山醫院」，並稱南部已有700例武漢肺炎確診；她到現場查證，體育館是為全中運封館整修，這種造謠非常惡質，可依傳染病防治法處以新台幣300萬元以下罰金。

周春米今天透過新聞稿指出，24日在臉書上有位名為「Jancom Chan」的網友發文，指屏東體育館正偷偷改建成「火神山醫院」，並稱台灣南部已有700多例武漢肺炎確診，因中國對台灣封鎖物資，無法買到活動廁所，所以政府一天只敢公布2例。

周春米說，這番誇張的言論及各種中國用語，引發許多網友討論，今天上午她就到屏東體育館現場查證，證明屏東體育館正在為4月的全國中學運動會，進行封館整修，「並非要改建成大通鋪臨時醫院」。

她也在臉書上秀出現場照片，證實屏東體育館根本沒有改建成醫院，她說，這種造謠非常惡質，而發文的人可能不是台灣國民，用詞充滿中國用語，且從該貼文編輯紀錄看來，發文者是因網友留言質疑，才陸續改以台灣用語。

周春米說，雖然這篇發文是在紓困特別條例公布前發的，可能無法適用，但也能依傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息之相關規定，處以新台幣300萬元以下罰金。

周春米表示，中國對台資訊戰日漸成熟，過去來自對岸的不實資訊，多數為簡體字發文，較容易被大眾發現，但現在開始出現以繁體字為主的不實資訊，表示未來台灣將會受到更細緻的境外資訊戰攻擊，政府應強力闢謠，別讓假消息影響，造成民眾人心惶惶。（編輯：郭無患）1090226