鄭運鵬看洪慈庸任立院顧問 政黨背景不同是強項

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院長游錫堃任用前立委洪慈庸擔任機要顧問，遭批「洪酬庸」。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，洪慈庸過去的政黨背景，與民進黨背景立委完全不同，就是她協助立法院長的強項。

游錫堃27日表示，為加強與朝野委員及基層民眾的溝通，他選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經驗、來自中部的洪慈庸，擔任院長辦公室的「機要顧問」，月薪大約新台幣12萬元左右；游錫堃昨天也說，人事任命完全依法，不算酬庸。

鄭運鵬今天在臉書發文表示，看了2天各界對洪慈庸擔任立法院機要顧問的批評，他提出評論的原則，對於政務、機要任用，除非過去作奸犯科、同一家族複數任用，他才認為首長沒有必要自找麻煩，不然應該讓這些人表現看看。

鄭運鵬舉例，去年高雄市長韓國瑜任用青年局長林鼎超，被起底後批評高薪酬庸，和他上節目同場的國民黨代表也不以為然，反而是他表示應該讓林鼎超表現看看，過幾個月看成績再評論，還被認為是在反串陷害國民黨。

鄭運鵬說，政務、機要任用來來去去，能做多久也不知道，薪資較高無可厚非；高風險高報酬，擔任主管如果來幾個月就因故辭職或淘汰，還需要被旋轉門限制幾年，回不了本業，國家也沒有義務養他們一輩子，批評高薪沒有道理。

鄭運鵬表示，有人講了一堆職等職級的理由，「大部分就是瞧不起洪慈庸年輕，找找理由而已」，這些職務能不能銓敘機要，法有明訂，如果不行，也不會因為洪慈庸就放水。

鄭運鵬說，很多人舉例其他卸任立委更有資格，這就見仁見智，「首長任用機要，政治後果自己承擔」，沒什麼好質疑的；如果是他擔任院長，洪慈庸過去的政黨背景，的確是和民進黨背景立委完全不同，「我認為就是她協助立法院長的強項」。

他最後也說，以後再遇到這種事情，大家可以就上述幾點，「看看鄭運鵬有沒有雙重標準」。（編輯：張均懋）1090229