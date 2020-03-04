籲調整移工政策 民團：不處分無證者才能補防疫缺口

台灣國際勞工協會等民間團體今天呼籲，政府應調整移工政策，加強查緝只會把無證移工逼到更暗處，成為防疫網的破口。中央社記者王承中攝 109年3月4日

（中央社記者王承中台北4日電）非法外籍看護確診武漢肺炎引發討論。台灣國際勞工協會等民間團體今天呼籲，為避免疫情擴散，政府應調整移工政策，不處分無證移工才能補上防疫缺口，加強查緝只會把無證移工逼到更暗處。

勞動部日前發函新北市政府，要追查武漢肺炎第32例非法移工一事，與疫情指揮中心不同調。勞動部回應，發函為行政流程，非大規模掃蕩，尊重地方政府以防疫為優先。

台灣國際勞工協會、台灣人權促進會、綠色公民行動聯盟及桃園家庭看護工工會等民團上午在行政院外召開記者會，呼籲為避免疫情擴散，政府對無證移工應有更多積極政策作為，不驅離、不處分、重新給予合法身分，才能補上防疫網破口。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮今天表示，防疫期間，不論身分是否合法都應被納入防疫體系，截至今年1月止，全台逾期居留的外來人數約5萬人，這些無證移工是目前未被納入防疫網的破口。

她指出，勞動部日前指出將加強查緝無證移工，並提供獎勵金鼓勵民眾舉報，但因無證移工早已不受政策保障，長期遊走社會邊緣，政府現在企圖揪出更多無證移工將是緣木求魚，反而會將無證移工逼到更不為人知的角落，成為防疫網的破口。

陳秀蓮表示，台灣過去長期對無證移工的政策不外是驅離、處分、禁止回到合法身分，使得無證移工不論遭遇什麼困難，即便出現感染症狀，都寧可死守在暗處。若要將無證移工納入防疫網，勞動部、移民署應立即調整政策，取消對於無證移工的各項罰鍰及禁止入國處分、不強制驅逐出境。

與會的桃園家庭看護工工會代表黃姿華指出，目前政府實施口罩實名化，無證移工沒有健保卡，無法取得口罩，早已暴露在嚴重的感染風險，而確診的無證移工遭遇職業災害，政府未給予保障反而要加強查緝，讓許多移工感到屈辱，呼籲政府檢討移工政策，給無證移工合法工作機會。

行政院長蘇貞昌日前表示，感謝很多移工為台灣經濟、家庭照顧做出貢獻，有極少部分因為過去作業上變成非法，但總是不容許非法，「萬事莫如防疫急」，現在沒有說要針對非法勞工、移工、看護進行怎麼樣的動作。（編輯：郭萍英）1090304

台灣2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）第32例為非法移工，因此勞動部發函新北市政府追查此案。對此，台灣國際勞工協會4日在行政院外舉行「防疫補破網：不驅離、不處分、重新給予合法身分」記者會。中央社記者徐肇昌攝 109年3月4日