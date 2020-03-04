1000人以上定義大型集會 徐國勇呼籲盡量避免

（中央社記者郭建伸台北4日電）中央流行疫情指揮中心預計今天公布新版公眾集會指引，內政部長徐國勇在備詢時被問及大型集會定義。他說，根據規劃，1000人以上的室內外活動都視為大型集會，呼籲盡量避免。

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署等機關進行「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」專題報告。

民進黨立委沈發惠質詢時指出，疾病管制署於1月29日有公告武漢肺炎公眾集會的因應指引，當時沒有明確規範集會人數和規模；隨著疫情轉變，民眾很擔憂大型集會將造成群聚感染風險，由於今天預計公布第2版的公眾集會指引，要求說明最新政策內容。

徐國勇說，就他瞭解，如大型集會人與人要保持一公尺距離，如果不能保持一公尺，就要戴口罩；室內大型集會則一定要戴口罩，但呼籲盡量避免大型集會。

沈發惠追問，大型集會的具體人數是多少，是否分室內、室外。徐國勇回應，「1000人以上要避免」，並不分室內室外。

沈發惠也指出，外界擔憂非法移工恐成防疫破口，疫情指揮中心指揮官陳時中表示不贊成現階段強力取締非法移工，認為恐會造成看護人力缺口。

針對非法移工，徐國勇說，政府沒有就地合法化的想法或計畫，移民署現在忙於邊境管制，若要跟警政署合力查緝非法移工，恐導致防疫人力不足。

沈發惠追問，取締非法移工的政策，移民署究竟要「順時中」還是「逆時中」。徐國勇說，如果非法移工跑走從事應召站工作，移民署仍會取締；從事看護不是不抓，若有人檢舉一定抓。（編輯：林興盟）1090304