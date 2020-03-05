中共軍機多次擾台 立委今赴蟾蜍山機密考察

（中央社記者游凱翔台北5日電）武漢肺炎全球擴散，共軍日前仍派遣軍機擾台，引起國際撻伐。軍方人士透露，立法院外交及國防委員會委員今天前往空軍作戰指揮部，機密考察負責守護台海領空安全的蟾蜍山營區，了解國軍反制措施。

源自中國的武漢肺炎疫情全球升溫，共軍殲11、空警500、轟6等型機上月多次執行遠海長航訓練，更短暫穿越台灣海峽中線，甚至外媒路透社昨天報導，共軍殲11戰機一度「鎖定」前往攔截的國軍F-16戰機，引起國際關注。

軍方人士今天表示，立法院外交及國防委員會為了解軍方因應及反制措施，上午機密考察位在空軍作戰指揮部在公館蟾蜍山的營區，過程及內容不會對外公開。

根據空軍司令部官網刊載，空軍作戰指揮部下轄13個一級單位暨JAOC（聯合空中作戰指揮中心）、1個任務編組，另直轄「戰管聯隊」、「通航資聯隊」、「氣象聯隊」等3個作戰勤務支援單位。

空軍作戰指揮部主要職掌為負責台海空中作戰的規劃與指揮管制，並督導執行戰術任務，研析剋敵戰術戰法，發揮自動化防空系統功能，管制國軍防空武器系統，進行防空任務及支援友軍作戰，進而確保台海空優，鞏固台澎金馬安全。（編輯：郭無患）1090305