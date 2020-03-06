女立委也受害 藍委籲立跟蹤騷擾防制法

婦女節將至，國民黨立法院黨團總召林為洲（右2）6日偕同黨籍女性立委陳玉珍（右）、萬美玲（左2）、廖婉汝（左）以及部分民間團體舉行記者會，呼籲朝野各黨團共同支持儘快完成「跟蹤騷擾防制法」立法。中央社記者范正祥攝 109年3月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）三八婦女節將至，國民黨立院黨團再度呼籲推動「跟蹤騷擾防制法」立法，希望各黨團一起努力；國民黨立委廖婉汝表示，自己也是遭到跟蹤騷擾的受害者之一，現行法律沒有辦法處理。

國民黨立法院黨團總召林為洲今天偕同多位黨籍女性立委與部分民間團體在立法院召開記者會，呼籲朝野各黨團共同支持儘快完成「跟蹤騷擾防制法」立法。

林為洲指出，包括美國、澳洲、英國、德國、日本等許多先進國家都已立法將跟蹤騷擾提升為犯罪行為；台灣現有法律不足以處理跟蹤騷擾行為，應推動立法。

他說，上屆立法院時，國民黨團多位立委就開始推動「跟蹤騷擾防制法」立法；但是很可惜，雖然經過付委，委員會也初審通過，行政單位一開始時也表達支持態度，到了朝野協商時卻翻盤，無法達成共識，主要原因是行政部門擔心警力與司法單位人力不足，恐難處理這類跟騷案件，認為現有的法律可以處理跟騷行為。

出席記者會的廖婉汝說，自己也是遭到跟騷的受害者之一，去年已經備案，但是今年又開始，自己不認識對方，卻被尾隨並在住家前站崗，還傳簡訊。

廖婉汝表示，警方處理時也只能規勸對方、道德勸說，現行法律沒有辦法處理。

廖婉汝形容，跟騷行為「是急症也是慢性病」，必須趕快處理，在受害者受到傷害之前必須得到保護，法律必須保障民眾不遭到跟騷，呼籲各黨團支持立法。

國民黨立委萬美玲也指出，服務處常常接獲民眾陳情案例，一些國中和高中的女學生對於被跟騷感到無奈，警方也無法處理，變成必須家長幫忙輪班接送上下課。

她說，跟騷行為往往可能就是悲劇產生的前兆，能預防為什麼不立法提早預防。

擔任立法院這個會期內政委員會召委的國民黨立委陳玉珍表示，現行法律雖然已經有家庭暴力防治法、性騷擾防治法、社會秩序維護法，但是很顯然這些法律並不足以因應跟騷這種行為，所以的確需要訂定一部新的法律來維護民眾的權利。

她說，會儘快把此案排進來審議，也呼籲各黨團一起努力，新時代立法保護國民。

此外，包括現代婦女基金會在內一些民間團體今天也有成員出席記者會，反映「跟蹤騷擾防制法」是台灣性別暴力防治的最後一塊拼圖，過去曾經差那麼一點點就要成功完成立法，結果卻讓人失望，希望能夠在立法院這會期儘快通過。（編輯：黃國倫）1090306