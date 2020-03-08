如何與中共互動 藍營人士：爭取人民信任較重要

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨新任黨主席江啟臣未收到中國共產黨的賀電，被外界解讀國共關係生變；但藍營人士今天私下表示，國民黨目前的重點不會是兩岸關係，而是如何再次取得民眾的信任，才是重點。

國民黨主席補選昨天結果出爐，江啟臣當選新任黨主席，按照往例，中國共產黨中央委員會總書記習近平都會在選舉結果出爐後，發賀電給國民黨新任主席，但到今天，國民黨仍未收到賀電，也被外界解讀國共關係生變。

江啟臣今天表示，尊重中共當局的考量，是否給予賀電，都不會影響他推動改革的腳步。他也談到，美中台三邊的關係，需要健康的平衡，兩岸的和平跟美台關係密切並不相違背，親美跟和中之間，從過去以來都是可以同步進行的，親美、和中、友日一直是國民黨一貫的兩岸與國際政策。

對於江啟臣未收到賀電，不少國民黨內人士不認為是關係生變，有黨內人士今天私下表示，由於江啟臣在選前針對九二共識的論述，認為有調整的空間，但九二共識是對岸交流的基礎，因此未發賀電，主要目的是在聽其言、觀其行，看江啟臣接下來會如何論述。

兩岸要如何互動，這位黨內人士則認為，這不會是國民黨現在該費心的，先取得民心，獲得人民認同，再去思考如何與對岸互動比較重要，不然以現在的氛圍，只會繼續被貼上標籤。至於國共論壇是否該繼續舉辦，他則直言，因為疫情的關係，目前連7月的東京奧運是否能舉辦都不得而知了，如何去判斷11月的國共論壇可能繼續舉辦。

代表青壯世代的國民黨台北市議員徐巧芯說，國民黨要先強起來，才有討論國共之間的問題，如果國民黨無法執政，在兩岸關係上說什麼都不切實際；國民黨應先改變體質，爭取台灣民意的支持，才會有所謂的國民黨的兩岸論述。

徐巧芯表示，國民黨保持開放的兩岸交流是沒問題的，但需不需要大陸的一舉一動，國民黨都要概括承受，她認為也不必。

前立委吳育昇指出，要與中國大陸互動，需以九二共識為基礎，因此江啟臣若要與對岸有良好的互動，就須先拋出善意，針對九二共識做出論述；他認為國共關係是回穩兩岸關係的不二法門，而國民黨不是執政黨，國共論壇屬於民間交流，他認為應持續。（編輯：蘇志宗）1090308