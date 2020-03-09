楊長鎮：李永得未接觸澳籍音樂家 不需自主管理

（中央社記者溫貴香、王揚宇、范正祥台北9日電）外傳客委會主委李永得曾與澳籍音樂家新冠肺炎確診病例接觸採取自主管理。客委會副主委楊長鎮今天表示，有點誤會，李永得是接觸音樂家接觸過的人，依照目前準則不需要自主管理，但李永得採取最高防疫標準，盡量避免直接接觸。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會上午聯席會議繼續處理「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，楊長鎮會前受訪做了以上表示。

楊長鎮表示，今天會議沒有詢答、要直接處理預算案，客委會的案子也比較單純，因此李永得沒有出席，由他代表。

一名澳洲籍音樂家日前來台與國家交響樂團協演，離台後卻確診新冠肺炎，媒體詢問，外傳李永得接觸到這名音樂家，因此採取自主管理。楊長鎮說，有點誤會，澳洲音樂家到台灣表演，李永得是接觸了與音樂家接觸過的人，為了謹慎起見，李永得6日沒有出席立法院會。

楊長鎮說，但初步了解，李永得目前應該是OK。記者追問李永得是上常上班，還是居家自主管理，楊長鎮表示，看實際狀況，依照目前狀況，李永得也不需要自主管理，但他比較謹慎，一切採取高標準，因此，不需要直接接觸，李永得都會盡量避免與大家直接接觸，依照目前準則，他不需要進行自主管理。（編輯：蘇龍麒）1090309