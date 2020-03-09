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柯文哲：七分防疫三分打柯沒必要

最新更新：2020/03/09 11:59

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲今天說，現階段武漢肺炎還是主要敵人，不希望七分防疫、三分打柯，沒有必要，指自己並非刻意洩漏隔離所地點，而是看過衛福部載明「要公開隔離所」的公文。

柯文哲上午出席「酷課學校為你開，雲端共學e起來」記者會，會前接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲日前接受台視專訪，論及武漢肺炎相關議題時，認為中央流行疫情指揮官陳時中做得很好，但也表示，「我去指揮也是可以啊，應該也不會太差」，引起網路議論。

對此，柯文哲表示，若聽完、看完整段訪問，不會覺得有什麼問題，「你要拿出一句話出來切再放大，我只能說，辛苦了」。

柯文哲認為，現階段最主要的敵人是武漢肺炎，「「不希望那種七分防疫、三分打柯，沒有必要」，指自己先前脫口而出台北市隔離所是不小心的，並非刻意洩漏，他接著說，「就像陳時中也會不小心差點講出某個醫院」。

柯文哲表示，當時他已看過衛福部函給台北市政府的公文，上面載明要公布隔離所，「我也不覺得說，他一定要把它當成秘密來處理」。

柯文哲強調，防疫當前，態度應一致，只要中央決定，儘管他有自己的主張，還是會遵守。（編輯：方沛清）1090309

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