紓困特別預算初審通過 立院拚13日三讀

（中央社記者王揚宇、范正祥台北9日電）立法院財政等6個委員會聯席會議今天審查因應武漢肺炎的紓困特別預算案；經過近5個小時的討論，未刪減或凍結特別預算金額，初審通過，全案須交由黨團協商，力拚13日院會三讀。

行政院會2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」新台幣600億元，包括防疫補償金共18.2億元；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億；補助民眾於藝文場所消費等3億元等，全案送立院審議通過後實施。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

聯席會議審查時，朝野立委共提出183案（含臨時提案），但包括國民黨立委翁重鈞提出的凍結80%紓困特別預算案等案撤案後，今天共完成180案的審查，大部分是照案通過，有的則是文字修正後通過。

其中，翁重鈞提出的一項凍結案與主決議備受討論；凍結案部分，翁重鈞主張凍結80%的紓困特別預算案，不過全案在立法院財政委員會聯席會議審查前，已先行撤案。

翁重鈞表示，原意只是為避免行政機關浪費公帑，只是想凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，重點是只要他們一個月內將相關補助辦法等規定送來立法院，預算就可以使用了，並沒有真的要阻礙防疫預算。

主決議部分，翁重鈞的原提案內容包括，考量嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特條例第11條規定，其預算編制及執行，可不受預算法第23條、第62條及第63條限制，等同賦予行政機關握有尚方寶劍的權力，可排除經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用規定。

因此，考量國債狀況及財政健全，因此要求相關執行機關皆應珍惜政府資源妥善運用經費，並落實預算法精神，嚴守預算法第63條規定，經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用，並應與當年SARS防治及紓困特別預算的審查通過原則，切實執行，不得浪費公帑；如有結餘，應將剩餘經費全數繳庫，不得移作他用。

經在場立委與官員3輪討論後，朝野立委達成共識，修正主決議文字後通過；內容包括刪除「尚方寶劍」等字句，並改為基於救災防疫工作具時效性與急迫性，因此比照災害防救法規定，賦予較大的預算執行彈性；惟兼顧行政權及立法權的衡平，未來執行時，如涉及跨部會調整，每筆數額超過5000萬元者，應先送立法院備查，以利國會監督，並建請行政院主計總處研擬特別預算流用規定。

此外，時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華則就經濟部所提振興預算200多億元，提案凍結10%，藉此督促行政部門就預算執行的合理性及補助公平性應予以維持，待經濟部提出具體方案計畫及報告，向立法院提出專案報告，經同意後使得動支；不過經經濟部官員與邱顯智等在場立委說明討論後，邱顯智等人同意不凍結，改書面報告。

經濟部次長王美花說明時提到，關於振興抵用券的細節，希望在這星期跟相關部會及行政院確定後定案，而振興抵用券的執行，希望在疫情緩和後比較好。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天坐鎮全場，他會後受訪指出，經過今天的審查結果，所有爭議事項都處理完畢，大家互有退讓，包括臨時提案在內共有180案，都處理完畢，預算沒有刪，也沒有凍結。

柯建銘表示，這個案子本來跟國民黨團、時力黨團、台灣民眾黨團討論下，委員會審查完竣後不須協商，直接送院會處理，而國民黨團希望在13日院會處理前進行協商，因此如果各黨團有提案的話，就交由立法院長游錫堃主持協商，屆時看各黨提案狀況再來懇切地談。（編輯：蘇志宗）1090309