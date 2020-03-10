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義大利封城滯留台人狀況 吳釗燮：保持密切聯繫

最新更新：2020/03/10 10:43

（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委陳亭妃今天詢問，義大利宣布封城下，當地台灣同胞的情況如何；外交部長吳釗燮今天說，代表處已跟當地學生、僑胞及台商約450人左右密切聯繫，當他們需要離開時，會予以協助。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。陳亭妃質詢指出，義大利近日正式宣布北部26省封城，管制1600萬人，也很多人擔憂，在義大利的台灣人該怎麼辦。

行政院長蘇貞昌說，國人如果在外國有任何困難，政府會全心全力讓他們平安回家，會視各地情況來努力。

吳釗燮則說，外交部在2月27日就已宣布「義大利是紅燈（旅遊警示）」，呼籲國人不要去，至於去那邊的要趕快離開，而現在在那邊的台灣旅遊團完全沒有，台灣的留學生、僑胞及台商約有450人左右，其中學生約200人，代表處都跟他們密切聯繫，有建立溝通平台。

他說，「任何人需要離開，我們會提供他們選項，現在還是可離開，只要準備相關證件，任何人提出，我們會協助」。

吳釗燮也說，如果要用包機方式離開，現階段應該有困難，因為義大利宣布與台灣停航，因此這部分要透過單獨離開的方式比較好，也呼籲已經落籍的台僑要遵守當地法律規範。

另外，媒體報導，因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第二批包機預定10日執行，分別由華航及東方航空各執飛一航班，共載送400多名台胞。包機預計10日晚間8時30分及11日凌晨0時30分抵達桃園機場，先在機坪檢疫，再後送檢疫所。陳亭妃提及此議題，關心後端的醫療支援計畫等。

蘇貞昌說，政府一直關心滯留武漢的國人，要怎麼樣讓他們回來，這有三大原則，包括要弱勢優先、防疫優先、量力而為，持續不斷溝通，現在漸漸有共識，一切由指揮中心跟國人報告，而「基於一次又一次的經驗後，現在我們的能力在許可範圍內，我們的能力還可以」，回來後要到什麼處所做什麼處理，都很嚴謹處理。（編輯：黃國倫）1090310

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