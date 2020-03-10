多數在義台人未要求撤僑 外交部必要時將協助

（中央社記者陳韻聿台北10日電）義大利武漢肺炎疫情近萬確診。對於政府是否可能自義大利撤僑，外交部今天說，目前多數在義台人選擇留在當地，但駐處與國人保持密切聯繫並緊盯疫情發展，必要時可提供協助。

至9日止，義大利武漢肺炎確診案例達9172例，比前一天爆增1897例，死亡案例則達463起。媒體報導，總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨晚將8日起在北義重災區執行的封鎖令擴大至全國。

對於是否可能自義大利撤僑，外交部長吳釗燮今天上午在立法院施政總質詢答詢表示，駐義代表處與身處北義封鎖區的學生、僑胞及台商約450人左右密切聯繫，一旦他們需要離開，會予以協助。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時表示，外交部密切關注義大利疫情發展，也在2月27日將義大利全境旅遊警示燈號調升至「紅色」，建議國人避免前往，滯留旅客應儘速離境。

歐江安說，外交部已向交通部觀光局等相關部會，以及全台18家長期經營歐洲線的旅行社確認，目前在義大利已沒有台籍團客滯留，最後一團已於3月5日返國。

至於長期居住義大利的台灣民眾，由於持有義大利國籍或居留證，且當地情況尚不危急，大多選擇留在當地並配合義方防疫措施。

歐江安特別澄清，孔蒂並未要求在義大利全境執行封鎖令，而是實施「全國警戒」；「全國警戒」和「封城」的限制程度不同，義國政府主要是呼籲民眾避免非必要群聚活動，並未廣泛限制民眾行動。

歐江安表示，目前在義台人若有離境需求，可持相關文件並循法定程序，自由搭機離開義大利。不過，有鑑於當地疫情發展相當迅速，義方不排除採取其他防疫措施，對於包機撤僑建議，外交部將嚴密觀察情勢、作合理有效評估，並與相關友好國家保持聯繫，據以研擬必要措施。期間國人若有任何需求或疑問，可就近與駐義代表處聯繫。

另一方面，伊朗昨天已累積7161例武漢肺炎確診，且有鑑於疫情持續擴散，已釋放約7萬名囚犯。

對於當地是否有國人要求撤僑或提供進一步協助，亞西及非洲司司長楊心怡今天上午在例行記者會回覆媒體提問時表示，管轄伊朗的駐杜拜辦事處一個多月前即已著手為因應疫情發展作準備，目前尚未有台僑提出立即離境要求。

楊心怡說，根據外交部所掌握資訊，伊朗境內僅十幾位台人，大多在當地有家庭子女。外交部將持續留意當地情勢發展，並與僑民保持密切聯繫。（編輯：黃國倫）1090310