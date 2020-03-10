讓人民參與司法 時代力量推刑事陪審法

（中央社記者王揚宇台北10日電）時代力量立法院黨團今天針對實踐司法正義議題，公布3項草案，包括在刑法中增訂棄保潛逃罪，將民法成年年齡下修至18歲，以及推出刑事陪審法，讓人民參與司法。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華今天召開「三法開步走，實踐司法正義」記者會，說明上述主張。

邱顯智表示，無論是在刑法增訂棄保潛逃罪，或是推動刑事陪審法，均是要實踐司法改革國是會議的主張，維繫刑法的公平性；陳椒華則指出，在主張公民權下修18歲之際，也該同步考慮修正民法，將成年年齡從現行的20歲下修至18歲。

邱顯智說，時代力量主張增訂刑法第163-1及第163-2條條文，被告受具保、責付、限制住居、限制出境或限制出海，經合法傳喚無正當理由不到場，經發布通緝，或逃亡或藏匿，經發布通緝，可以處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，而且增訂棄保潛逃罪也是2017年司改國是會議結論。

邱顯智也說，推動刑事陪審法是時代力量長期主張，雖然人民參與審判為2017年司改國是會議重要結論之一，但很遺憾地，3年過去了仍無法完成立法。司法院雖於近日再次公布草案，但草案內容卻將適用資格，自第9屆所提的7年以上有期徒刑之罪，調高至10年以上，此舉將使適用人民參審的案件量由一年的1200件降至約500件，減少700件。

時代力量黨團也說明刑事陪審法的7大特色，包括人民參與司法，陪審團9人，有罪與否一致決；陪審員為非法律人之23歲以上國民；最輕本刑3年以上有期徒刑案件適用（同強制辯護）；是否採行陪審團審判，被告有程序選擇權；卷證不併送，落實起訴狀一本主義；金字塔型訴訟，二審為法律審，三審嚴格法律審；設置陪審團審判制度評估委員會。

司法院6日下午召開第182次會議，並通過國民參與刑事審判法草案；為回應社會各界對於推動國民參與刑事審判制度的高度期待，這次草案中將適用國民參與審判制度的第2類案件「故意犯罪因而致人於死者」維持不變，第一類案件則由「所犯最輕本刑為有期徒刑7年以上之罪」修正為「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」，而適度縮小適用案件的範圍，俾妥慎運用，讓審判過程及結果更為周延妥適。（編輯：林興盟）1090310