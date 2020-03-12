紓困特別預算 立法院13日可望順利完成三讀

（中央社記者范正祥、王揚宇台北12日電）立法院朝野黨團今天協商紓困特別預算案相關事宜，包括在野黨團所提44項新增提案，由於沒有刪減或凍結預算，也沒有提案遭到保留，明天院會處理特別預算案時，可望順利完成三讀。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」相關事宜。

游錫堃表示，特別預算案日前在立法院財政等委員會聯席審議過程中，立委們對經費用途、防疫防治方法、產業紓困振興等各相關事項的質詢非常踴躍，經充分討論後，通過了171項決議，對特別預算案相當盡心盡力審查，全力督促政府要把預算用在刀口上。

游錫堃指出，不過，仍有黨團覺得還有協商的必要，也陸續提出了預算提案44案，所以今天協商提案如果有共識就照案通過，有不同意見就修正通過或撤案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，44案中，時代力量黨團有3案，台灣民眾黨團有4案，國民黨團有37案，他尊重提案，但有些類似案子在聯席會已處理過。

朝野黨團協商下午歷經近1小時左右討論44項決議案，這些新增的提案並未涉及刪減或凍結特別預算，主要是建請政府部門應做好防疫、振興、紓困相關事項，例如要求衛生福利部及教育部應加強人民防疫觀念宣導，或妥善配給醫療資源於駐外使館等，另外有部分提案內容與聯席會議審查通過的主決議雷同，因此撤案。

由於立法院朝野黨團3月2日協商時已達成共識，將於13日院會進行防疫紓困特別預算案的處理，完成三讀程序，加上審議至今沒有提案遭到保留，也沒有刪減或凍結金額，柯建銘在朝野黨團協商完成後說，「明天院會處理時不用表決」。

行政院會2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」新台幣600億元，包括防疫補償金共18.2億元；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億；補助民眾於藝文場所消費3億元等，全案送立法院審議；立法院財政等6個委員會聯席會議3月9日初審通過紓困特別預算案，沒有刪減或凍結任何特別預算金額，全案力拚13日院會三讀。（編輯：紀淑芳）1090312