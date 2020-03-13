中市管制生煤條例遭宣告無效 國民黨批雙重標準

（中央社記者余祥台北13日電）行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，國民黨文傳會代理主委王育敏今天表示，民進黨不應雙重標準，盼行政院切勿趁疫情嚴峻之際進行政治操作，應尊重地方自治精神，共同解決空污嚴重的問題。

行政院今天表示，已發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

王育敏透過新聞稿表示，「台中市管制生煤自治條例」是林佳龍擔任台中市長時期，2016年1月26日公告施行，當時條文即明定「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量40%」。

王育敏說，但2018年底，九合一大選後，民進黨卻一反減煤初衷，環保署屢屢干涉地方自治事項，不但撤銷台中市政府裁罰中火的行政處分，現在更要直接宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，此舉不但狠狠打臉林佳龍，更凸顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。

王育敏進一步指出，2016年制定且穩定執行至今的「台中市管制生煤自治條例」，不應該說廢就廢，踐踏地方自治精神，她強調，若與2018年制定空污法有牴觸，為何遲至2020年才宣布失效，顯然專為中火護航的居心昭然若揭。

王育敏指出，2018年公民投票中，已通過政府需每年減少1%火力發電，證明全民期盼政府積極落實減煤、抑制空污的政策，經濟部先是以減煤公投只有兩年效力，規避公投的強制力，現在環保署又直接以侵害地方自治作法，宣告台中減煤自治條例失效，顯然已全面放棄減煤，準備火力全開，「此舉不但違反民意，更違背國際減煤趨勢」。

王育敏也強調，國民黨支持台中市政府依法提出訴願、行政訴訟或聲請釋憲等救濟方式，盼地方自治精神能獲得保障，並兼顧台中市民的健康權益。（編輯：鄭雪文）1090313