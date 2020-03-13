管制生煤自治條例部分無效 中市府：聲請釋憲

（中央社記者蘇木春台中13日電）行政院今天宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文應屬無效。台中市政府表示，將依法聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分。

台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議持續延燒，台中市政府日前引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，連續對台電開罰，引發爭議。

行政院今天表示，已發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

台中市政府晚間發布新聞稿表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，民國105年公布，已生效施行4年，期間針對相關污染源，環保局也落實管制，中央從未宣告無效，行政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告條例無效，市府將依法聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分。

環保局長吳志超表示，前市長林佳龍當初制定生煤管制自治條例，就是為了改善中火及多家大型用煤業者污染排放，守護中部人健康，如今行政院宣告自治條例部分無效，過去依據自治條例所處分的廠商恐將溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空污。

吳志超指出，中市近20家用煤業者「室內煤倉也不用蓋了」，煤炭即可直接曝露於環境中，對中部人造成健康威脅。從105年管制生煤自治條例公布以後，環保局就根據自治條例的規定，對相關污染業者進行管制，條例不只規範中火，還包括中龍鋼鐵、正隆、永豐餘等近20家企業廠商都有約束力。

法制局長李善植表示，前市府105年1月公告生煤管制自治條例，要求4年減四成生煤，根據環保署105年函文行政院，也認為自治條例對減少生煤使用的相關規定，並未牴觸空污法，至今生效施行超過4年，環保署從未宣告無效，如今突然宣告無效，時間點令人質疑。

關於行政院宣告無效，市府表示，將依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，在大法官做出決定前，會依法提起定暫時處分，使行政院宣告部分條文無效，先暫時停止執行。（編輯：謝雅竹）1090313