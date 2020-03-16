歐洲中東北非中亞旅遊警示 17日調升紅色避免前往

（中央社記者游凱翔台北16日電）外交部今天晚間表示，因應武漢肺炎疫情持續擴大，明天零時起調升歐洲、中東、北非、中亞等相關國家及地區的旅遊警示為「紅色」，建議台灣民眾避免前往。

外交部晚間發布新聞稿表示，因應歐洲及中東地區武漢肺炎 疫情持續升溫，台灣已發生多起自相關地區移入的病例，中央流行疫情指揮中心14日宣布將歐洲申根地區國家、英國、愛爾蘭以及杜拜共28個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級（警告）」。

外交部指出，中央流行疫情指揮中心再於今天宣布將東歐及巴爾幹地區（俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞及北馬其頓等13國）、中東地區（包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦及巴勒斯坦等16個國家地區）、北非地區（包括埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞及摩洛哥等5國），以及中亞地區（包括喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古等9國），共計43個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級（警告）」。

外交部指出，建議民眾非必要應避免前往上述地點旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。

外交部表示，為維護台灣民眾健康及旅遊權益，外交部也配合中央流行疫情指揮中心，就義大利（目前旅遊警示已紅燈）以外的25個申根地區國家（包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）。

以及英國、愛爾蘭，連同上述43個國家及地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議民眾避免前往，目前在這些國家或地區的台灣民眾如果希望離境，應注意當地疫情及旅途傳染風險，做好個人防疫措施。

外交部表示，以上調整將自台北時間3月17日零時起生效實施，外交部後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示，也提醒民眾非必要儘量避免出國旅遊。民眾如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。（編輯：蘇志宗）1090316