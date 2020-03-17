楊志良批師生禁出國違憲 蘇貞昌：合憲合法

（中央社記者王淑芬、郭建伸17日電）前衛生署長楊志良今批評行政院禁止全國高中以下師生停止出國「根本是違憲」，政府可以徵用防疫物資或動員醫事人員，但沒有可以限制民眾的自由，他認為應用「柔性勸導」。

行政院長蘇貞昌今天在立法院接受國民黨立委費鴻泰質詢時表示，這是依據特別條例及傳染病防治法，「合憲合法」。

蘇貞昌說，憲法第23條有明定，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制，因此「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」都有相關規定。

高雄市政府在今天的市政會議後邀請楊志良做疫情專題演講，前5分鐘開放媒體採訪。

楊志良的演講以「口罩之亂」抑或「貞昌之亂」做為開場，談冠狀病毒疾病應有的思維與作為。

高雄市政府17日邀前衛生署長楊志良（右）出席市政會議做專題演講，市長韓國瑜（左）致贈感謝狀。中央社記者董俊志攝 109年3月17日

他指出，蘇貞昌說「全國高中以下的師生停止出國」根本違憲，限制民眾的遷徙自由。他表示非常了解傳染病防治法。

他舉例，民眾盲腸炎也可以選擇不治療，但是一旦被認定是法定傳染病就必須接受治療；政府可以徵用防疫物資、動員醫事人員，但是沒有說可以限制民眾的由，這是「貞昌之亂」是違憲。

有關他指行政院停止師生本學期出國是違憲作法，楊志良於會於接受聯訪，媒體提問，是支持師生可以繼續出國？

他表示，「可以用軟性表達此時少出國，相信很多民眾會遵從」。他重申不知道哪一條法律規定人民不能出國。「如果民眾不是接觸者，也非法定傳染病的病人，為什麼都不是就不能出國，那你憑什麼？」

媒體提問，是否不認為新北市長侯友宜於第一時間禁止師生出國的說法？楊志良表達應「柔性勸導」，畢竟憲法賦予人民有遷徙自由；政府可以強制隔離民眾、強制治療染病者，「怎麼可以擴大解釋法令，那以後所有的法令都不要了嗎，他們講了都算？」

有關楊志良的說法，市府新聞局長鄭照新表示，楊志良有很多獨到的觀點，甚至有些和市府首長觀點也不同，過程有論辨及交流，相信是有幫助的。（編輯：李亨山）1090317