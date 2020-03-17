遭監察院糾正 花蓮縣府堅稱採購均依法辦理

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）監察院今天針對花蓮縣政府舉辦0206震災感恩餐會等多項採購案，提案通過糾正花蓮縣政府；縣府晚間發布3點聲明，強調採購均依法辦理，並點名監察院應關心陳菊市府的善款支出。

監察委員王幼玲與楊芳玲下午召開記者會表示，民國107年2月6日花蓮發生芮氏規模6以上的大地震，花蓮縣政府事後辦理「0206震災感恩餐會」及「0206震災捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送」等多項採購案，共花費新台幣1000多萬元，其中違反採購程序及預算流用規定，提案糾正花蓮縣政府，並於今天上午經監察院內政及族群委員會審議通過。

王幼玲說，花蓮縣政府任意擴張業務範圍、流用經費，已經破壞預算編列跟計畫施政的精神，現在有7個採購案正由檢調調查當中。

花蓮縣政府今天晚間發布3點聲明，相關採購均依照行政院公共工程委員會相關規定依法依規定辦理；辦理感恩餐會及相關災後預算支應，均依照預算法規定辦理，主計總處去年7月函覆表示，相關預算支用屬縣府的權責，縣府也依法進行認定。

第3點聲明點名高雄市政府，高雄氣爆後，陳菊市府曾以氣爆善款支出鉅額律師費，以及耗資上千萬建置裝置藝術，是否也請監察院關心。（編輯：黃世雅）1090317