各國競相鎖國 沈榮津：擴大內需因應

（中央社記者郭建伸台北18日電）受到武漢肺炎疫情影響，多國政府都採取嚴格的邊境管制措施，形同鎖國。經濟部長沈榮津今天表示，歐美國家基於防疫考量，採取不得不的作為，台灣要趁這段時間擴大內需。

沈榮津今天應邀到立法院經濟委員會備詢，由於多國紛紛宣布邊境管制措施，國民黨立委廖國棟質詢時問，歐美國家鎖國後對台灣經濟面影響為何。

沈榮津表示，歐美國家最近基於防疫考量，採取不得不的作為；世界各國都採取鎖國政策，是全球性的問題，台灣這時要趕快擴大內需。

沈榮津指出，總統蔡英文日前召開國安會議，已要求國營事業加快腳步，比如今年的計畫提早到上半年執行，明年度的計畫若能提早，也都盡量提早執行。他說，現在擴大內需的建設與消費都在進行。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，19日起非本國籍人員限制入境，不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天；媒體在會議休息時間詢問沈榮津，這項措施是否影響台灣產業。

沈榮津說，經濟部尊重指揮中心決策，決定之前也有先詢問經濟部意見，經濟部都贊同。

沈榮津表示，限制非本國籍人士入境，主要影響工商界，但高科技產業都可採視訊會議代替；他也說，還好台灣提早推動工業4.0。

他提到，前陣子有一家海外的細胞再生公司想接洽經濟部，但礙於防疫也改採視訊會議。

媒體追問鎖國後對台灣經濟是否有影響，沈榮津說，「應該還可以克服」，畢竟是全球性的現象，不是只發生在台灣。

沈榮津表示，這次疫情起初影響中國大陸的生產端，現在則影響到歐美的消費端，由於全球都抱持邊境管制的想法，對台灣經濟的影響「這樣就比較單純」。（編輯：謝佳珍）1090318