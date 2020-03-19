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國機國造 嚴德發：勇鷹高教機6月首飛沒問題

最新更新：2020/03/19 10:38

（中央社記者游凱翔台北19日電）國機國造、首架勇鷹新式高教機去年9月24日正式出廠，是否能依照計畫於6月首飛，國防部長嚴德發今天在立法院答詢指出，這是法律宣示，不是政治宣示，「首飛沒問題，一切進度正常」。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」；預計6月首飛。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

民進黨籍立委羅致政詢問，是否如期在6月首飛。嚴德發回應，這是法律宣示、不是政治宣示，「首飛沒問題，一切進度正常」。

空軍參謀長鄭榮豐中將表示，漢翔公司一定依照時程進行，如果無法達成，會依約計罰；中科院長杲中興也說，中科院負責主合約管理、地面測試等實施，漢翔則是中科院的合約商，屆時如果進度延誤，雙方都有責任。

羅致政也詢問，潛艦國造今年的細部設計工作，以及外傳5月完成的潛艦造船廠等期程是否受影響。海軍參謀長敖以智中將表示，潛艦造船廠完成期程為10月，相關進度沒有問題。（編輯：郭無患）1090319

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