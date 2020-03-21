徐巧芯辦日知學塾解決青年人才荒 朱立倫力挺

（中央社記者余祥台北21日電）為解決國民黨內青年人才荒，前青年團長、台北市議員徐巧芯籌備「日知學塾」線上課程下週推出，邀請前黨主席朱立倫、前行政院長江宜樺等擔任講師，並提供後續實習機會，為黨累積青年人才。

國民黨2020年總統立委選戰大敗，流失大量青年的支持是敗選原因之一。

徐巧芯籌備「日知學塾」線上課程平台計畫，不僅邀黨內大咖開班授課，參與者有機會領到獎學金，還會安排實習機會，朱立倫辦公室、江宜樺的長風基金會、魯明哲立委辦公室、李明賢市議員辦公室都提供名額。

「日知學塾」除朱立倫、江宜樺等人擔任講師之外，還有黨籍立委林奕華、蔣萬安等人開講，核能流言終結者創辦人黃士修、前青年團長凌濤也都是講師群之一。課程內容包括政治幕僚、媒體溝通、地方民代、政論演講等議題。

不願具名的黨內青年指出，國民黨長期的議題立場和品牌形象，讓年輕人望之卻步，導致藍營青年人才庫難以擴大；「日知學塾」透過外部培訓、淡化政治色彩，才有機會吸引同溫層以外的人才。

國民黨青年團長田方倫也有意推動青年政治職場實習計畫．遭外界解讀為「黨主席江啟臣和朱立倫微妙的競合」，不過，知情人士說，朱立倫和江啟臣對擴大社會對國民黨的支持有默契，「外界見縫插針毫無意義」。

知情人士表示，朱立倫近期一再提醒黨內要走前總統蔣經國的親美、親民、還有栽培年輕人三條路線，低調到全台拜會，累積社會力；至於目前疫情影響經濟，朱立倫還前往政大拜訪經濟系教授，持續充電整理政策方向，在國際事務方面，朱立倫也跟各國代表處頻繁會見，分進合擊努力讓國民黨更好。（編輯：謝佳珍）1090321