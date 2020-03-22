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首頁 / 政治

吳斯懷質詢惹議 國民黨擬對不分區立委祭考核機制

最新更新：2020/03/22 12:07

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨不分區立委吳斯懷指共機繞台在法理上不算挑釁引發爭議，國民黨文傳會主委王育敏今天說，不排除建立一套考核機制，讓不分區立委知道自己是代表政黨，需謹言慎行。

吳斯懷日前向行政院提出書面質詢，指根據國際法，在未侵入領空且遵守「無害通過」慣例情況下，無論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，只是因為兩岸關係現況不佳，觸動彼此軍事對峙強度。

吳斯懷此舉再度引起外界議論，除了國防部出面駁斥外，在國民黨內，也有人跳出來指吳斯懷不適任，前立委謝國樑就透過臉書表示，真心覺得吳斯懷不適任國民黨不分區立委，只會打擊民眾對國民黨的信任跟信心。

王育敏上午接受媒體訪問時表示，不分區立委由政黨提名，希望在立法院有好的表現，幫政黨加分，針對未來不分區立委的表現，黨中央不排除建立一套考核機制，也讓不分區知道，自己是代表政黨，需要謹言慎行。

若考核不合格，不分區立委是否會遭到淘汰，王育敏說，目前相關內容還沒確定，很明確的是黨中央希望不分區立委在立院的問政品質，能有一定水準。

國民黨立法院黨團總召林為洲則說，不分區立委就是代表政黨，因此是有必要建立一套考核機制，讓大家能夠儘快進入戰鬥位置；建議新科立委到立法院來，能先觀察學習，不然一開始出錯對往後的影響很大，會給外界刻板印象。

林為洲表示，他會找黨主席江啟臣一起與吳斯懷溝通，請吳斯懷要謹言慎行，不要那麼急，因為新科立委較不了解媒體動態，以及民眾的反應，容易出錯，若有疑慮，可以先與黨團討論；至於黨中央要如何建立一套考核機制，會與江啟臣一起討論。（編輯：林淑媛）1090322

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