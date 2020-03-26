質疑高鐵發股利後就凍漲薪水 綠委：被借刀殺人

（中央社記者劉冠廷、汪淑芬台北26日電）民進黨立委鍾佳濱今天說，他在昨天在立法院質詢交通部時，詢問高鐵為何在景氣寒冬時，仍要派發高達新台幣69億元的股利，隨後高鐵就決定凍漲員工薪水，感覺像是被高鐵借刀殺人。

台灣高鐵說，去年10月25日曾對員工公告調薪作業原則，當時公司並無法預知後續會有疫情爆發，目前受武漢肺炎疫情影響，旅運量大幅衰退，嚴重影響營收，昨天公告暫緩原訂3月底辦理的「109年度調薪作業」，待疫情趨緩、營收回穩時再行評估辦理，也請同仁體諒、共體時艱。

鍾佳濱今天上午召開記者會，他表示，他昨天上午在質詢時詢問交通部，高鐵公司已面臨景氣寒冬，董事會為何在18日仍通過派發高達69億元的股利；不料下午高鐵就對公司全體發送內部信件，只因受武漢肺炎疫情嚴重影響營收，暫緩辦理2020年度調薪計畫。

鍾佳濱說，這就讓外界懷疑，是不是立委質疑高鐵，因此高鐵就告訴員工，要凍漲去年通過的加薪辦法，這樣的感覺像是借刀殺人。

鍾佳濱表示，高鐵高層今天有來說明，高鐵表示暫緩加薪計畫，在營收衰退時就已開始啟動，在上週六拍板定案，在本週一與工會幹部磋商，循公文流程，剛好在昨天下午發布。

鍾佳濱說，他關切的核心是如果去年核定的員工加薪計畫，都可以因情勢變更暫緩，為何3月董事會已計畫將員工凍薪，還通過派發股利，這讓他非常的不解。

與會的交通部鐵道局主任秘書饒國政說，高鐵公司是上市公司，鐵道局關切的是防疫上的作為，讓旅客得到更安全的乘載環境；有關股利的部分，相信高鐵公司會按照目前的現況做分析，他這邊還沒有進一步的資料。

交通部路政司科長王昭明表示，建議高鐵公司的主管階層，要針對公司的永續營運，以及社會的觀感，去做通盤考量，目前也尚未接到高鐵方面的分析。

有關派發股利部分，台灣高鐵表示，依照台灣高鐵公司的「公司章程」規定的股利政策，每年就可供分配盈餘提撥不低於60%分配股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。

台灣高鐵說，公司董事會於3月18日通過盈餘分配建議案後即發布重大訊息公告，將提送5月21日股東會決議分派股東紅利。

台灣高鐵公司表示，108年度財務報表，已依照法令規定編製，並於109年2月公布，上市公司的「公司章程」及財務報表不僅為公開資訊，且為投資人投資參考的重要依據之一；同時，高鐵公司現有逾8萬名股東、外資持股比例更達14%，公司董事會依法依規擬具盈餘分配案，提送股東會決議股息分派，實為落實公司治理、誠信經營，維護股東權益，並確保高鐵永續經營。（編輯：蘇龍麒）1090326