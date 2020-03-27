立委質疑高鐵發股利時機點 籲公開董事會決議

（中央社記者郭建伸、余曉涵台北27日電）武漢肺炎疫情影響旅運，台灣高鐵公司暫緩今年度調薪，但民進黨立委鍾佳濱質疑，高鐵仍依公司章程發放民國108年的現金股利達新台幣69億元，但也許年底高鐵都需要政府紓困，強調不該「瘦員工、肥股東」。

台灣高鐵則回應，董事會歷年所討論股利分派案，因屬股東會決議事項，自無授權董事長可考量特殊情況變更股利政策情事，董事會必須遵法循規擬具盈餘分配建議案，提送股東會承認，董事長及董事會均無權限變更依公司章程所訂股利政策，及股東會所做決議內容。

交通部鐵道局副局長楊正君在記者會上表示，鐵道局未來會要求高鐵公司發放股利時，要按照公司章程的最低標準，希望高鐵在5月股東會時，依照最低標準6成；其餘的盈餘，希望高鐵先暫時留在公司內，以便未來運用處理。

鍾佳濱今天偕高鐵企業工會理事舉行記者會，他表示，台灣高鐵公司去年宣布原訂今年3月對全體員工調薪3.42%，全年度預計整體加薪金額是1.5億元，那時大家都還不知道有武漢肺炎。

不過他說，今年3月台灣受疫情影響已經全面斷航、旅運減少，高鐵仍在3月18日依照公司章程發放108年的現金股利69億元，直言這是砍小放大，「瘦員工、肥股東」。

鍾佳濱說，搞不好年底高鐵都會赤字，需要政府紓困，呼籲高鐵最大股東交通部，應該出來面對外界質疑，並公開3月18日董事會決議內容，「難道賺錢就歸股東，賠錢時就由納稅人付？」

高鐵企業工會理事李宜真說，疫情期間共體時艱大家都能諒解，員工也犧牲自己的休假配合公司的防疫班表，但引頸期盼去年發布的調薪公告，「白紙黑字的承諾付諸流水，還換來社會輿論說我們貪得無厭」，這讓員工相當憤怒。

鍾佳濱在記者會上也公布高鐵公司董事會的薪酬，依據財報，董事長江耀宗一年報酬為836萬元，其餘董事酬勞是375萬元，3位獨立董事是180萬元，甚至總經理與副總的薪水加起來的年薪是4647萬元；如果按照原訂調薪計畫，本來公司要支出1.5億元，「請問這些高層拿了多少錢？」

台灣高鐵也說，調薪雖為去年公告事項，但目前本公司營運收入確實受COVID-19（武漢肺炎）疫情影響甚鉅，致目前尚無依前述調薪作業原則持續辦理空間及條件，當有民法所定情事變更情形發生，故暫緩實施109年度薪資調整作業。

台灣高鐵表示，防疫班表是用合理、可行原則進行規劃，過程中也持續與同仁溝通。考量「防疫班表」實施後可能造成排班同仁的調班等限制，進而影響其生活或家庭照顧，高鐵公司也提供多項配套措施。（編輯：蘇龍麒）1090327