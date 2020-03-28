王定宇：不放棄武漢包機 但多提供一種撤僑方式

（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨立委王定宇今天說，台灣沒有放棄武漢包機撤僑，只是因應湖北解封，多提供一種讓台胞撤回的方式；中共台辦勸阻台胞去上海搭機，「政治操作說謊的專業能力，比防疫做事高明太多了」。

湖北省台辦26日表示，盼循第二輪包機形式，自武漢送回滯留湖北台人。陸委會27日說，海峽交流基金會已洽請華航安排29日、30日兩架次定期航班，是為盡速接回國人，至於接返滯武漢台灣民眾，會與陸方在前兩次經驗與基礎下協調。

王定宇在臉書發文表示，正確來說，台灣沒有放棄努力武漢包機撤僑，只是因應湖北解封，多提供一個撤回滯留台胞的方式。至於為什麼武漢和湖北必須特殊處理，因為那裡是連中共北京都禁止入京的重疫區，台灣列為一級疫區（另外還有鑽石公主號），不是不能回國，而是檢疫、防疫必須要求。

王定宇說，究竟是誰在阻擾包機撤台僑？台灣只有一個要求，就是防疫不能打折扣，登機前的檢疫、登機後的防疫、抵台後的再檢疫、集中隔離，是保護飛機同乘人員安全，更是保護台灣防疫網的必要工作。至於在哪裡接人、用哪家班機，往往是中共政治考慮比較多，而非台灣，甚至臨時增加名單的都是中共。

外傳政府硬要滯留湖北的台灣人到上海搭指定班機，不讓他們搭包機回台。王定宇說，這個是非常惡意的謊言，台灣一直在溝通第3次包機從武漢撤僑，連搭乘名單都已在溝通中，比照第2次台灣包機撤僑防疫模式。

王定宇表示，後來是中共宣佈湖北解封，很多人要求如果武漢包機一直談不妥，為什麼不讓滯留湖北台灣人自己去其他機場回台灣；台灣政府於是增加一個選項，給滯留湖北的人，搭乘指定的定期航班，會派專業人士隨機進行防疫，他稱之為「成都血友病童撤回防疫模式」。

王定宇說，現在中共台辦反過來說台灣讓台胞去上海搭機，是在找台胞麻煩，還發動勸阻，「只能說中共政治操作說謊的專業能力，比防疫做事高明太多了」。（編輯：郭無患）1090328