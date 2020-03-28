柯建銘：民進黨團將成立修憲小組 提出版本

（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨團總召柯建銘今天說，一定會有黨團版修憲案，也將成立修憲小組；18歲公民權各黨團都有共識，但五權變三權、人權入憲等是否要處理，「要有歷史高度，來深刻討論其他修憲議題」。

國民黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，主張將選舉權行使年齡由現行20歲降為18歲，被選舉權參考民法規定20歲為完全行為能力人，由23歲降為20歲。該提案已在昨天立法院會中付委，交修憲委員會審查。

國民黨立法院黨團總召林為洲向中央社記者表示，目前國民黨共有2項修憲提案，一個是江啟臣領銜、另一個由他領銜，黨團已發文請立法院長游錫堃盡快召開朝野協商；民進黨過去都說要支持18歲公民權，但版本都還沒看到，要趕快提案。

林為洲說，加入修憲委員會成員部分，以各黨團比例來看，國民黨有在修憲委員會中，可望拿下12席，並應該至少有1到2席召委；黨團三長一定會加入，領銜提案的委員也會加入，其他就是相關的內政委員會、司法及法制委員會召委、委員長，如果有委員特別有意願的也可以討論，「我個人很有興趣，這是很重要的歷史時刻」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘下午表示，修憲案一定會提黨團版，未來也將成立修憲小組；現在各黨團都只討論到18歲公民權，國民黨這次還提20歲被選舉權，「都是民進黨過去的版本」，18歲公民權朝野黨團都沒有問題，一定會有共識。

柯建銘說，至於五權變三權要不要處理，人權入憲、中央政府體制等要不要討論，都會在黨團版的修憲案中處理，內部還沒開始啟動討論；比較大的問題是，修憲公投門檻滿高，什麼時候舉行公投，這要思考一下。

柯建銘指出，民進黨從黨外時期開始，歷任黨主席對修憲議題在黨中央都有成立小組討論，而今年5月20日後，總統蔡英文才會接任黨主席，這部分也要尊重蔡總統意見。

柯建銘說，修憲是歷史課題，18歲公民權以外的修憲案如果要處理的話，朝野當然也要有共識，這是高門檻的，「要有歷史高度，來深刻討論其他修憲議題」。

立法院修憲委員會組織規程明定，修憲委員會之委員為立法委員總額1/3加1人，由各政黨依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成之；並置召集委員5人，由委員互選之。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲必須經立法委員1/4提議、3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。（編輯：郭萍英）1090328