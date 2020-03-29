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武漢肺炎／疑因口罩手套沒戴好 妻被居家檢疫夫傳染病毒
首頁 / 政治

奎寧藥物成搶手貨 陳其邁：已確保國內存量

最新更新：2020/03/29 18:11
奎寧類的藥物可能對武漢肺炎有療效，全球已發生搶購潮。行政院副院長陳其邁接受中央社訪問時指出，台灣有藥廠生產奎寧類藥物，已向廠商協調，確保安全存量，優先供應國內使用。中央社記者張皓安攝　109年3月29日
奎寧類的藥物可能對武漢肺炎有療效，全球已發生搶購潮。行政院副院長陳其邁接受中央社訪問時指出，台灣有藥廠生產奎寧類藥物，已向廠商協調，確保安全存量，優先供應國內使用。中央社記者張皓安攝　109年3月29日

（中央社記者顧荃台北29日電）奎寧類的藥物可能對武漢肺炎有療效，全球已發生搶購潮。行政院副院長陳其邁受訪表示，台灣有藥廠生產奎寧類藥物，已向廠商協調，確保安全存量，優先供應國內使用。

陳其邁接受中央社訪問時指出，奎寧類藥物目前多用在治療自體免疫、瘧疾等疾病，在中國和法國小規模臨床實驗中，發現對治療武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）有效，中央流行疫情指揮中心已把奎寧列入臨床的建議使用藥物之一。

陳其邁表示，雖然對於奎寧的療效還有許多國家正在進行臨床實驗，確切的療效還有待觀察，但全球已開始搶購。台灣生產奎寧的藥廠有一定的市場規模，日前經與廠商協調後，廠商同意優先保留供國內使用，並隨時滾動檢討存量，確保安全存量。

另外，對於美國藥廠研發中的新藥瑞德西韋（Remdesivir），陳其邁表示，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台大醫師張上淳的團隊已經加入多國臨床實驗，台灣也透過台美合作管道表達意願，希望未來就藥物治療能有進一步合作。

陳其邁是台大醫學院公共衛生碩士，當過醫師，是這次防疫的重要樞紐之一，如「口罩實名制2.0」等措施就是在他辦公室討論協調後提出。

總統蔡英文日前指示副總統陳建仁、陳其邁、政務委員吳政忠等人組成團隊，整合經濟部、中研院、國衛院等相關研究團隊，協助快篩工具、抗病毒藥物跟疫苗能儘速上市。

對此，吳政忠受訪時表示，快篩工具、藥物與疫苗，從研發到量產有兩大程序，一是通過衛福部食藥署的審核，獲得許可證；二是與廠商媒合、進行量產。小組的目標就是加速這個流程。

陳其邁指出，美國針對武漢肺炎相關的藥物與疫苗等，已提出專案製造的緊急授權（EAU），可讓藥廠加速取得許可證；日前他也指示衛福部參考美國的做法，提出台灣版緊急授權方案，讓相關防疫科技能儘速上市。（編輯：黃國倫）1090329

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