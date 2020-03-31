無人機飛手職業工會成立 盼促進農噴產業發展

全國無人機飛手職業工會31日正式成立，工會籌備會主任委員李退之（右）、工會理事長游士賢（左2），與民進黨立委鍾佳濱（左）、台灣民眾黨立委高虹安（左3）合影。（全國無人機飛手職業工會提供）中央社記者王揚宇傳真 109年3月31日

（中央社記者王揚宇台北31日電）遙控無人機管理規則今天正式上路。為促進無人機農噴產業發展、維護廣大飛手權益，台灣智慧農業服務股份有限公司董事長李退之等人宣布，正式成立全國無人機飛手職業工會。

由農業植保無人機業者共同發起的「全國無人機飛手職業工會」，今天召開會員大會，選出新任理監事以及理事長，並在會後發出新聞稿。

工會籌備會主任委員李退之說，工會的成立是為了團結從業人員，希望能促進相關產業的發展，也要維護飛手們的權益，而且無人機農藥代噴已經逐漸取代傳統代噴，政府也要求植保飛手除了要考無人機操作證，還要取得農藥代噴業者的資格，這將讓台灣農藥代噴走向更為專業化的道路，因此籌組一個專業的飛手職業工會有其必要性。

工會理事長游士賢強調，由於新法要求農噴必須由法人才能執行，因此工會未來將協助會員進行相關申請作業，也呼籲政府開放民間開發無人機即時監控系統，以解決「報到、報離」等制度對飛手作業所造成的困擾。

長期關心台灣植保無人機產業的民進黨立委鍾佳濱、台灣民眾黨立委高虹安等人也出席成立大會，表示支持。

鍾佳濱說，台灣農村長期缺工，無人植保機能改善缺工問題及提升生產效率，也是吸引青農返鄉務農的管道之一，而且無人植保機對台灣地理資訊系統及智慧農業發展至為關鍵，植保機飛手掌握台灣農業生產第一手資訊。

鍾佳濱也說，無人植保機正值產業萌芽期，他多次召開公聽會，並透過質詢要求政府有關單位，除了管理、預應可能衍生的風險之外，政府應積極正向看待，而非消極保守來管制，創造良好且友善的法規環境，讓具有產業潛力的農業部門，創造產業商機，為台灣智慧農業打下基礎。

鍾佳濱提到，近日召開的農用無人機公聽會，農委會已表示願意接手，以農機方式管理用於田間作業的無人植保機，視為農業生力軍。

高虹安則認為，台灣的AIoT技術非常發達，政府應該聯合產業界一起開發無人機即時監管系統，不只能讓政府做有效的管理，也使業者可以更方便地執行合法的農噴業務，她將和鍾佳濱一起在國會監督修法，讓無人機產業的整體產業環境更為良性發展。（編輯：林興盟）1090331