通姦罪存廢法務部態度 陳明堂：中性立場

（中央社記者王揚宇台北1日電）國民黨立委鄭麗文今天詢問法務部次長陳明堂，對於通姦罪存廢的態度；陳明堂說，法務部基本上是中性（立場），等大法官釋憲結果出來後，「我們跟著走」，其他應該怎麼做的，後續會做深入檢討。

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨立委邱志偉等人提出的「外役監條例第4條條文修正草案」等案，陳明堂等人列席備詢。

鄭麗文表示，中華民國刑法通姦罪是否除罪化，台灣苗栗地方法院法官日前向大法官聲請釋憲，大法官昨天針對刑法通姦罪是否違憲進行言詞辯論，這是高度爭議議題，在法界中有很多人覺得應將此法修掉，而且如果要用刑法來維護婚姻神聖性，那乾脆就規定不可以離婚就好。

鄭麗文也說，根據報載，法務部似乎認為此法律規定沒有違憲，但她認為，不管違憲與否，是否都該檢討通姦罪的存廢問題，雖然很多討論認為它違憲，倘若大法官最後做出合憲解釋，也該檢討存廢，法務部的態度為何。

陳明堂指出，法務部基本上是中性（立場），而法務部刑法修正小組去年就曾討論過通姦除罪化議題，很多學者認為應該要除罪化，但也有不同意見，所以當時沒有做出最後結論，而現在有釋憲案在進行，等大法官解釋結果出爐後，「結論怎麼做，我們跟著走」，其他應該怎麼做，後續會深入檢討。（編輯：郭無患）1090401