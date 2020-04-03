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蔡總統曬貓提醒保持社交距離 摸完貓狗要洗手

最新更新：2020/04/03 22:16

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天在臉書貼出與愛貓「蔡阿才」的趣味照片，愛貓站得離蔡總統有點遠。蔡總統提醒民眾與不特定人需要保持社交距離，家中特定的貓不用，也強調摸完貓狗後要記得洗手。

防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），指揮中心日前發布社交距離指引，以軟性做法，盼民眾自律，包含戴口罩、室內保持1.5公尺等。

蔡總統晚間在臉書發文表示，今天從會議室走出來，遇到蔡阿才（總統的愛貓），他站得離我有點遠。「阿才，你也要跟我保持社交距離嗎？阿才，你太緊張了，你不用啦！」

總統說，前幾天才教大家socialdistancing這個單字，再次提醒大家，防疫非常時期，盡量降低不必要的群聚活動，並且保持適當的社交距離，也要養成勤洗手、多消毒、量體溫的習慣，做好個人健康管理。

她進一步表示，目前台灣的口罩，數量還足夠，如果大家在很難保持適當距離的情況下，就建議大家戴上口罩。

蔡總統提醒民眾與不特定人需要保持社交距離，家中特定的貓不用，也強調摸完貓狗後要記得洗手。（編輯：黃國倫）1090403

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