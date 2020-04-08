革實院土地案 黨產會：不能否認民眾被強迫賣地

（中央社記者王承中台北8日電）黨產會今天召開革實院土地案聽證會，黨產會副主委施錦芳表示，當初葉家被強迫賣地是不能否認的事。她說，那個時代國民黨要買地，能不賣嗎，處理不當黨產是促轉的前提，國民黨若不能反省，不知如何繼續得到人民的信賴。

元利建設規劃在台北市文山區國民黨革命實踐研究院的基地內興建豪宅，但不當黨產處理委員會質疑土地來源涉不當黨產，今天召開革實院土地案聽證會。

黨產會調查報告指出，民眾葉頌仁向黨產會陳情，革實院前中興山莊用地範圍內的土地，是其父葉中川於民國53年以明顯不相當對價移轉給國民黨，是國民黨不當取得財產。國民黨在94年將名下包含葉家原有土地在內的前中興山莊用地售予元利建設。

出席的國民黨行管會主委邱大展表示，該案法院已三審定讞，黨產會連法院三審定讞的案子都開聽證，難道是太上皇。元利建設副總經理吳麗謹則指出，若是不當黨產，請找國民黨，元利建設跟國民黨沒有任何關係。

施錦芳受訪指出，當初葉家被強迫賣地是不能否認的事。在那個時代國民黨要買地，能不賣嗎，葉中川到臨終前都還在奔波，後由妻子、兒子繼續奔波爭取返還，葉家人心中對國民黨有多大的怨，黨產會去消除這樣的疑慮，難道不是轉型正義應該做的事。

施錦芳表示，黨產會職責是依黨產條例調查。國民黨自民國34年至今在台取得的財產，絕大多數都已被變賣。一個從中國大陸過來的執政黨，如何有能力在台灣得到這麼多的土地。處理不當黨產是促進轉型正義的前提，國民黨若不能夠反省，不知道未來如何能在台灣土地，繼續得到台灣人民的信賴。

施錦芳指出，元利建設是第三人，所以黨產會處理時要更加小心，若這塊地開發後，未來是否會造成消費爭議，黨產會認為很有疑慮，必須要趕快處理。今天國民黨、元利建設所提的意見，委員會之後都會逐一釐清，選擇最適當的方式處置。

施錦芳表示，國民黨過去威權統治領導台灣，邱大展可能對國民黨的指令凌駕法律，已內化在心裡面。國民黨面對黨產議題，每個黨主席都講黨產歸零，不要黨產包袱，但黨產會與國民黨幾次協商都無法成立，這恐怕是國民黨及現在新任的黨主席要去面對的。（編輯：林興盟）1090408