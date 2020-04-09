外交部：首波人道援助 800萬片口罩已啟運

（中央社記者陳韻聿台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣日前宣布援贈1000萬片口罩給歐洲11國、美國及友邦。外交部今天說，已完成啟運其中800萬片口罩；其中援贈荷蘭的口罩7日已送達，援贈美國200萬片的相關作業也在進行中。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，外交部1日表示，將啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會表示，自1日宣布啟動第一波援助後，政府一週即完成相關作業。其中，捐贈15個友邦的口罩已分批啟運，將陸續運抵各國；援贈美國的部分也順利作業中，外交部將另外說明。

亞西及非洲司長楊心怡回覆媒體提問時說，已啟運的口罩中包括提供非洲友邦史瓦帝尼的6萬片口罩。

歐洲方面，歐江安指出，援贈口罩分3批運送，供應荷蘭的部分7日已運抵阿姆斯特丹，另外還有兩批口罩已分別於8日晚間及9日清晨啟運，將分別送往義大利、西班牙、法國、德國、波蘭、捷克、比利時、盧森堡等歐洲聯盟會員國，以及英國、瑞士和教廷等，供第一線急需防疫物資援助的醫護人員、相關團體，以及與民眾接觸的神職人員使用。

歐江安說，台灣期待具體落實「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）理念，向迫切需要協助的歐美及友邦民眾提供高品質的台灣製醫療物資。此外，台灣特別選在「世界衛生日」（World Health Day）當週送出口罩，別具意義。

世界衛生組織（WHO）訂4月7日為世界衛生日（World Health Day），宗旨包括提升全球對衛生健康工作的關注和知能。

根據可靠消息來源，中華航空負責運送口罩至歐洲事宜，近兩日啟運的口罩分別抵達盧森堡和德國法蘭克福後，將經陸路運抵義大利羅馬等城市。（編輯：蘇志宗）1090409