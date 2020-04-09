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首頁 / 政治

政院：從未使用過Zoom 首次視訊院會採思科系統

最新更新：2020/04/09 12:53

（中央社記者王承中、溫貴香台北9日電）行政院院會今天首次採取部分視訊會議方式進行，出席人數從過往平均75人降低到約52人，部會首長座位也彼此錯開達1.5公尺，且使用的視訊會議系統為思科，並透過政府專屬網路進行資料傳輸。

因應武漢肺炎疫情，行政院會今天首次採取部分視訊會議方式進行，6都首長方面，台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜親自參與視訊會議，其他4都由副市長代表。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院會後記者會接受媒體提問時表示，今天是行政院會史上第一次採行視訊會議，過去每週的院會平均會有75人出席，今天採用視訊會議後，降低室內人口密度後，大約52人出席。

Kolas指出，位於台北市以外的文化部、海委會、原民會、客委會及原能會等五個部會，使用視訊會議不用到院會現場；另外，六都代表及中選會、公平會及通傳會也以視訊會議的方式參與院會。

在座位的安排上，Kolas表示，為拉開人與人間至少有1.5公尺以上的距離，今天出席院會的各部會首長的座位也是彼此錯開，保持1.5公尺的距離，並讓內部空氣流通。

由於視訊軟體Zoom傳出資安疑慮，Kolas指出，行政院從未使用過Zoom，今天院會視訊會議使用的系統是思科（Cisco）。行政院資安處也確認過，思科在安全方面沒有疑慮，且為確保視訊會議可以安全進行，今天是透過政府專屬網路進行視訊會議的資料傳輸。

另外，Kolas表示，為確保與會者都是彼此認識的人，也就是限定特定的對象，在登入時必須指定電子郵件驗證身分後，才可以登入系統。（編輯：蘇志宗）1090409

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