助非洲友邦史瓦帝尼防疫 台灣物資技術馳援

（中央社記者陳韻聿台北9日電）外交部今天說，為協助非洲友邦史瓦帝尼防疫，除已協助就地採購防護衣等物資、分享防疫抗疫經驗和資訊，也援贈6萬片台製醫療口罩。

外交部亞西及非洲司司長楊心怡上午在外交部例行記者會表示，為增進邦誼，落實「台灣能幫忙，且正在幫忙」（Taiwan can help and Taiwan is helping）理念，駐史瓦帝尼大使館已協調台灣駐當地醫療團為史國政府單位、各駐史外交機構和台商舉行防疫講習。史瓦帝尼目前有10個武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。

此外，楊心怡說，大使館也已在當地或週邊國家就近採購防護衣、檢診手套、拋棄式髮帽、拋棄式鞋套、藥用酒精等防疫物資捐贈史瓦帝尼。援贈史國的6萬片台灣製醫療口罩近日也已啟運。

外交部1日宣布啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。今天則宣布啟動第二波援助，將援贈北歐、東南亞等數個國家地區總計600萬片口罩。

外交部發言人歐江安在記者會表示，第一波援贈友邦的100萬片口罩已分批啟運，將陸續運抵各國。

楊心怡指出，在亞西和非洲地區，包括約旦、蒙古、奈及利亞和科威特等，已陸續有政府單位、非政府組織、私人企業等向台灣方面尋求防疫及抗疫協助。不過，楊心怡強調，援贈口罩等物資，外交部需遵照中央流行疫情指揮中心規定，以及考量出口限制等因素，才能進一步實施，但目前確實有相關規劃。

他說，台灣回應亞非地區非邦交國的防疫需求和探詢，目前多強調以視訊等方式分享防疫抗疫經驗和資訊，或透過駐外醫療團提供協助。（編輯：郭無患）1090409