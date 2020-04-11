疫情釀集體焦慮 立委13日視訊參訪自殺防治中心

（中央社記者郭建伸台北11日電）防疫期間民眾集體焦慮，恐不利身心發展。立法院衛環委員會13日將安排視訊參訪全國自殺防治中心，盼聽取建言，降低民眾在防疫期間的集體焦慮和不安，並讓居家檢疫照護服務更圓滿。

擔任社會福利及衛生環境委員會召委的民進黨立委邱泰源表示，疫情期間民眾心理壓力很大，很多民眾都悶在家，甚至有不少產業停工、減班休息，造成家庭失和；4月初時，居家檢疫的男女在桃園燒炭輕生，雖然原因不明，但引發許多民眾聯想。

邱泰源指出，人類因事件觸發後導致情緒低落、衍生憂鬱，甚至沒有得到社會支持或啟發力量，最後才會走上自殺一途；如果社會能夠互相支持、給予溫暖，民眾面對疫情，即使在家裡也會很快樂。

邱泰源說，其實人心惶恐不僅不利社會發展，更會影響自身免疫力；但防疫期間外界多半在討論政策、紓困，立法院較少談論疫情導致的身心創傷。

醫師出身的邱泰源表示，他日前看到副總統陳建仁在臉書分享「瘟疫中的我」心路歷程圖，覺得有所啟發，也意識到心理健康促進相當重要；全國自殺防治中心主任李明濱曾是台大醫院精神科醫師，盼能夠聽取他的建議，諮商如何幫助民眾度過疫情。

此外，邱泰源也提到，立法院去年三讀通過自殺防治法，下週參訪自殺防治中心時，也欲了解法案通過後對台灣自殺防治的幫助。由於防疫考量，衛環委員會安排這次參訪採視訊模式。（編輯：黃國倫）1090411