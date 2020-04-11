藍數位科技長決選 四叉貓建議不要只學敵對政黨

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨今天舉行數位行銷科技長決選，網紅四叉貓獲邀擔任提問人。四叉貓會前受訪時表示，網路這一塊若國民黨只會跟在敵對政黨後面，永遠不可能贏過對方，應先把強勢的部分做好，再做其他改變。

國民黨主席江啟臣競選黨主席政見之一就是直接在主席辦公室下設數位行銷科技長，負責國民黨整體網路戰略；今天在黨部舉行決選，10位入選者包括Dcard創辦人簡勤佑、懷舊文史達人張哲生、遊戲思維負責人楊立潔等。

評審由江啟臣、革命實踐研究院長羅智強、文傳會主委王育敏、文化大學廣告系教授鈕則勳等7人擔任；提問人則為文傳會新媒體部主任張智瑋和四叉貓。

江啟臣致詞時表示，經歷第一階段初選，今天到了決選最後階段，他感謝參加海選的103位報名者，每位參選者都非常有心，但名額有限，最後只能選出一位「數位行銷科技長」。

不過，江啟臣說，「數位」諸葛亮一層意義是digital，另外一層意義就是「很多位」，國民黨除了需要數位行銷科技長之外，更需要外界給予指教、幫忙，甚至成為夥伴。

江啟臣說，希望透過海選，找到適合國民黨現階段推行數位行銷工作，且協助國民黨重新設計，特別在數位、行銷、網路化時代等方面，讓國民黨再次得到大家認同。

從參賽者變成提問人的四叉貓會前受訪時表示，沒有入選有點可惜，但相信以後還是有跟國民黨合作的機會，且當提問人也有當提問人有趣的地方，他準備了10題問題要「為難」參賽者。

談及國民黨在網路世界的表現，四叉貓說，國民黨很喜歡敵對政黨有什麼就學什麼，永遠跟在別人後面，就不可能贏過對手；但其實國民黨在去年選戰中有挺韓直播主等，創造了滿可觀的聲量，國民黨放棄這一塊、沒有深耕，應先把強勢部分做好，再去做其他的改變。

入選者、Dcard創辦人簡勤佑表示，他離開Dcard一陣子，也隱居了1、2年，現在在找下一個大的舞台，因此來投遞履歷，他自認是當代年輕人中最懂社群的，而國民黨是他可以好好發揮的地方，國民黨在網路上的聲量明顯落後，很多部分都可以再加強。

至於年輕人對國民黨很反感，要如何扭轉，簡勤佑說，這對他來說就是挑戰，若沒有挑戰性，他也不會來參賽。

國民黨表示，今天決選將由入選者進行5分鐘簡報，並接受評審10分鐘的提問，最後決選結果將擇期公布。（編輯：黃國倫）1090411