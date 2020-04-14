基層診所嘆防疫裝備不足 國民黨籲政府重視

（中央社記者余祥台北14日電）武漢肺炎疫情延燒，國民黨今天邀基層診所代表開記者會反映心聲，診所醫生嘆防疫裝備不足；國民黨提3項訴求，盼政府提供充足防疫裝備、診所醫療成本免稅額度提高至85%、成立公衛緊急事件防疫基金。

國民黨上午召開「基層診所受疫情衝擊大，籲政府重視基層醫護的心聲」記者會，邀請國民黨醫療委員會主委蔡明忠、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會常務監事陳建良、大台中診所協會理事長林釗尚等基層診所代表，反映基層醫療診所的心聲。

與會3位醫師皆表示，疫情嚴峻，基層診所勇敢在第一線面對疑似武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）個案，冒著染病風險，卻很少獲得政府在基本防疫物資上充裕的奧援，包括防護面罩、防護衣等都需要自備；N95口罩也是在基層聲聲呼喚中，才得到幾片，但數量顯然不夠。

他們強調，未來若基層醫療診所要配合篩檢工作，防護設備與措施更為重要，政府應該重視基層醫護人員的健康安全，提供更具體、更確實、更完備的防護支援，才能守住防疫的第一線。

文傳會主委王育敏表示，為協助基層醫療診所能順利渡過此波疫情的衝擊，國民黨提出3項訴求，第一、提供基層診所，依照疫情嚴重度，給予合宜、充裕的防疫裝備，以確保基層醫護人員的健康安全；第二、診所醫療成本免稅額度自80%提到85%，減輕基層診所在這波疫情中所承受的經營壓力。

第三、政府成立「醫療、公衛緊急事件防疫基金」，讓醫療體系面對突發性疫情事件時，能有充足的資源與資金做好第一線防疫的工作。希望政府能傾聽基層醫護人員的心聲與困境，讓基層診所醫療人員能撐過這段時間疫情的衝擊。（編輯：黃國倫）1090414