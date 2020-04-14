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紓困條例追加預算朝野無共識 政院尊重盼支持

最新更新：2020/04/14 14:51

（中央社記者顧荃台北14日電）立法院今天朝野協商，討論紓困特別條例修正草案；藍綠立委就國民黨團主張排富發1000億元現金紓困議題唇槍舌戰，會議中午結束，未有共識。行政院對此表示，尊重立院，但仍希望朝野支持。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，全案送立法院審查。

立法院長游錫堃今天再度召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困特別條例修正草案；藍綠立委就國民黨團主張排富發1000億元現金紓困議題唇槍舌戰，會議在中午12時左右結束，未有共識。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，尊重立院，但仍希望朝野黨團共同支持特別條例以及即將追加的特別預算，以盡速推動紓困與振興方案。

由於政院本擬立院三讀通過特別條例後，在16日的行政院會就提出1500億元的追加特別預算，對此Kolas表示，將在特別條例通過後才依法提出特別預算。（編輯：黃國倫）1090414

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