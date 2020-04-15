阿滴號召全民加入 共同響應TaiwanCanHelp

世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣人身攻擊後，網路紅人阿滴、設計師聶永真等人發動募資買下全版廣告，紐約時報14日在A7版刊登。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月14日

（中央社記者王心妤15日台北電）YouTuber阿滴、設計師聶永真等人10日募資買下紐約時報廣告，針對疫情表達“Who can help? Taiwan.”阿滴今天在Dcard發文表示，之後將有更多預算投入數位廣告，歡迎大家加入。

這項「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」募資活動，是由聶永真、阿滴、沃草共同創辦人林祖儀、迷走工作坊張少濂及YouTuber張志祺，共同在嘖嘖募資平台上發起，最後募得新台幣近2000萬元。

阿滴今天在社群平台Dcard上貼出文章分享募資到刊登廣告的過程。當初一開始的設定，僅是想回擊世衛秘書長譚德塞針對台灣的不實發言，但經過討論後，團隊決定以「我們不需要跟譚打泥巴仗，而是該提高高度，好好講#TaiwanCanHelp就足夠了」，最後刊登的內容為第7個版本。

對於募資剩餘的預算，阿滴表示，將會投入更多的數位宣傳，同時讓Taiwan Can Help，不只是政府宣傳的口號，而是成為全民運動。

阿滴號召更多設計師、廣告公司、創作者及各領域的工作者們，開放授權各種防疫、疫情相關的懶人包，上傳作品同時使用#TaiwanCanHelp 這個標記活動。

阿滴表示，雖然台灣能不能加入世界衛生組織牽扯太多因素，也不是參與募資的大家能夠決定，但只要每個人都願意關注或建議，就能夠持續推動。

阿滴說：「我們相信所有的聲音，都來自於關心和期待，我們都期望著台灣能夠為世界付出更多、讓世界變得更好、讓我們能更自信地向世界介紹自己、介紹台灣。」（編輯：屈享平）1090415