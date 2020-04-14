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譚德塞指人身攻擊 台灣強烈抗議要求道歉
世衛組織秘書長譚德塞4月8日激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊，並批評台灣外交部知情相關攻擊；總統蔡英文隨即表達強烈抗議，127位歐洲政要更透過聯名致函表示，WHO長期排除台灣是對台灣民眾的歧視與不公。（圖取自UNGeneva推特）
譚德塞指人身攻擊 台灣強烈抗議要求道歉
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譚德塞指人身攻擊 台灣強烈抗議要求道歉2/33

挺募資廣告 總統：把台灣經驗貢獻給全世界

最新更新：2020/04/14 22:31
世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣人身攻擊後，網路紅人阿滴、設計師聶永真等人發動募資買下全版廣告，紐約時報14日在A7版刊登。中央社記者尹俊傑紐約攝　109年4月14日
世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣人身攻擊後，網路紅人阿滴、設計師聶永真等人發動募資買下全版廣告，紐約時報14日在A7版刊登。中央社記者尹俊傑紐約攝　109年4月14日

（中央社記者蘇龍麒台北14日電）總統蔡英文今天在臉書貼出YouTuber阿滴等人募資買下紐時廣告的照片。總統說，台灣走向世界有多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資，都是很好的起點，雖然疫情還沒到盡頭，但是希望一直都在，「我們不能鬆懈，更要延續Taiwan Can Help的精神，把台灣經驗貢獻給全世界。」

世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣對他人身攻擊，YouTuber阿滴、設計師聶永真等人發起募資買下紐時廣告，廣告於台灣時間今晚刊登。

總統晚間以「WHO can help? TAIWAN.」為題在臉書發文。總統指出，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資，都是很好的起點，謝謝26980團隊（這項募資有2萬6980人贊助支持）的努力。

總統說，台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫，今天的零確診，就是最能鼓舞人心的好消息。雖然疫情還沒到盡頭，但是希望一直都在。

總統指出，「我們不能鬆懈，更要延續 Taiwan Can Help的精神，把台灣經驗貢獻給全世界。」

此外，總統也在推特以泰文推文指出，祝福泰國的朋友宋干節（Songkran,又稱潑水節）快樂，雖然有些人可能因為疫情而無法回家慶祝，還是希望大家平安，也祝福大家在新的一年有新的希望，並且更加幸福。（編輯：張良知）1090414

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