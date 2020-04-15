遼寧艦東部海域演訓直升機起降 應為反潛操演

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北15日電）中共解放軍海軍航艦遼寧艦12日航經宮古海峽南下。軍方今天表示，遼寧艦上的艦載直升機曾在台灣東部海域起降演訓；戰略學者林穎佑認為，共軍可能執行反潛操演，藉此預防美、日水下兵力刺探。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第四十三條條文修正草案」等案進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委江啟臣詢問，共軍近期動作頻頻，國防部最壞的打算為何，是否就是打仗。嚴德發表示，國軍會推演各種最壞的情況，當然最壞的情況就如同江啟臣所述（打仗），但針對各種狀況軍方都有所準備，也會透過情監偵掌握各項訊息，而對台動武最明顯的動態，就是共軍的部隊集結。

民進黨立委趙天麟也詢問，1到10分，發生戰爭機會有幾分。嚴德發回應，就軍事角度看來，動不動武是依敵情來判斷，無法數字量化、也比較不客觀，但從軍事角度來看就是務實以待，透過軍事的跡象、動態進行軍事研判，再給予定義，而近期共軍確實恫嚇的成份較大。

共軍航空母艦遼寧艦編隊12日航經宮古海峽南下巴士海峽、途經台灣東部海域，嚴德發面對民進黨籍立委王定宇的質詢時，也證實當時駐地蘇澳軍港的海軍168艦隊曾派艦緊急出港因應。

戰略學者推測，此次遼寧艦編隊中，潛艦等水下兵力也在其中，民進黨籍立委何志偉追問是否有潛艦。嚴德發未正面回應，僅表示「會後再向立法委員說明」，也強調，遼寧艦從母港離開後，國軍全程掌握整個航程，包括兵力調度。

另外，由於遼寧艦被認為尚未形成戰力，外界關注此次的航行中，遼寧艦的艦載戰機是否在台灣東部海域起降。軍方人士今天證實，遼寧艦此次是以艦載直升機在台灣東部海域進行起降等課目演訓。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑受訪表示，直升機起降可能是要防範其他國家的水下兵力，並進行反潛操演，預防周邊國家水下兵力的攻擊或刺探。

林穎佑分析，過去盛傳遼寧艦其實戰力有限，如果這次遼寧艦上的艦載戰機在台灣東部海域執行起降演訓的話，代表共軍想藉此傳達「遼寧艦已形成戰力，必要時可派上用場」的訊息。

他指出，航艦主要戰力就是戰機，遼寧艦艦載戰機這次若沒有在台灣東部海域進行起降相關訓練科目，代表中共對實力的展現仍有所保留。

另外，過去共機遠海長航走的是台灣北部空域，遼寧艦此次走的是東部海域，林穎佑認為，未來可以再觀察台灣南部是否有共機飛越巴士海峽，甚至與航空母艦在南海進行演訓。

前副總統呂秀蓮在臉書貼文以「中國會『以疫攻台』嗎？」為題示警，她列舉2020年前3個月，美中海空軍兵臨台灣周遭的紀錄，並問「在統獨爭辯、藍綠對峙數十年之下，我們2360萬人民作好抗戰的準備嗎？我們國防部做好超前部署的準備嗎？」

她說，種種跡象顯示，台灣海峽「狼來了」恐怕不是寓言，而是有心人精打細算的戲碼。在非典型的第三次世界大戰正如火如荼肆虐全世界時，千萬要提防別讓「以疫攻台」的戰火在台灣燃燒。（編輯：郭無患）1090415