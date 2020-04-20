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海軍：敦睦艦隊靠泊左營 管制梯口人員無法進出

最新更新：2020/04/20 12:43
海軍20日表示，敦睦艦隊3月15日離開帛琉，4月9日返抵左營，至4月13日已期滿30天，靠泊期間管制不得搭梯口、人員無法進出。圖為敦睦艦隊磐石軍艦。（中央社檔案照片）
海軍20日表示，敦睦艦隊3月15日離開帛琉，4月9日返抵左營，至4月13日已期滿30天，靠泊期間管制不得搭梯口、人員無法進出。圖為敦睦艦隊磐石軍艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北20日電）海軍今天表示，敦睦艦隊3月15日離開帛琉，4月9日返抵左營，至4月13日已期滿30天，靠泊期間管制不得搭梯口、人員無法進出；另兩艘戰艦12日至13日出港執行任務，無官兵離艦。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，海軍敦睦艦隊共有24人確診武漢肺炎。

海軍司令部上午發布新聞稿表示，有媒體報導「敦睦支隊區隔管制期間，仍有廠商登艦及官兵擅自營外購物」，報導內容與事實不符。

海軍表示，民國109年敦睦遠航訓練支隊依中央流行疫情指揮中心指導，參照農委會漁業署「外籍漁工入境檢疫審查程序」，自返國前一站離境應隔離30天，期滿入境時身體無異狀，才能離艦登岸。

海軍指出，敦睦艦隊3月15日由帛琉離開後，至4月13日期滿30天。4月9日返抵左營，4月9日至13日支隊靠泊碼頭期間 ，管制不得搭梯口，人員無法進出；其中兩艘戰艦（1202康定艦、1106岳飛艦）4月12至13日仍出港執行任務，並未有官兵離艦。

海軍表示，執行敦睦遠航訓練任務期間，未能做好防疫工作，肇生人員感染新冠肺炎事件，對國內防疫造成缺口，引發社會關注，深感抱歉。 尤其是對參加遠航訓練支隊官、士、生、兵的家屬表達最高的歉意，並竭盡最大努力照顧染疫官兵及關懷家屬。

海軍說，艦隊3艘艦艇官兵實施隔離檢疫，海軍已完成相關兵力運用規劃調整，不影響戰訓任務執行。海軍全力配合中央流行疫情指揮中心及國防部專案小組調查，坦承面對絕不隱瞞。（編輯：蘇志宗）1090420

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