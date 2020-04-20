海軍：敦睦軍校實習生15日結訓 官兵可提前休假

（中央社記者游凱翔台北20日電）敦睦艦隊染疫，原訂15日結訓典禮後，艦上人員才正式放假，但台南市府疫調顯示，有官兵14日曾赴超商購物；軍方澄清，結訓典禮主要針對軍校實習生，部分官兵可在14日晚上休假。

海軍敦睦艦隊24名官兵確診武漢肺炎，敦睦艦隊3月15日止離開帛琉，並在4月9日返抵高雄左營，並持續在艦上隔離至13日，15日進行結訓典禮後，艦上人員才可正式放假。

但根據台南市政府衛生局昨天的疫調顯示，其中一官兵14日曾到軍營附近的超商買東西，引起外界質疑。

軍方人士接受訪問時表示，15日為結訓典禮，而14日上午開始架梯口讓檢疫人員上船，檢疫完成後，艦上人員下午下船到碼頭進行預演。

軍方人士指出，15日的結訓典禮主要是針對海軍官校、政戰學院的實習生，並非針對已正式服役的官兵，因此少部分的官兵14日晚上就開始休假。

海軍上午也發布新聞稿指出，敦睦艦隊3月15日離開帛琉，4月9日返抵高雄左營，至4月13日期間管制不得搭梯口、人員無法進出；另兩艘戰艦（1202康定艦、1106岳飛艦）12日至13日出港執行任務，無官兵離艦。（編輯：蘇志宗）1090420