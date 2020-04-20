更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
義媒：梵蒂岡秘密安排教宗訪問中國 首站武漢
首頁 / 政治

海軍：敦睦軍校實習生15日結訓 官兵可提前休假

最新更新：2020/04/20 13:23

（中央社記者游凱翔台北20日電）敦睦艦隊染疫，原訂15日結訓典禮後，艦上人員才正式放假，但台南市府疫調顯示，有官兵14日曾赴超商購物；軍方澄清，結訓典禮主要針對軍校實習生，部分官兵可在14日晚上休假。

海軍敦睦艦隊24名官兵確診武漢肺炎，敦睦艦隊3月15日止離開帛琉，並在4月9日返抵高雄左營，並持續在艦上隔離至13日，15日進行結訓典禮後，艦上人員才可正式放假。

但根據台南市政府衛生局昨天的疫調顯示，其中一官兵14日曾到軍營附近的超商買東西，引起外界質疑。

軍方人士接受訪問時表示，15日為結訓典禮，而14日上午開始架梯口讓檢疫人員上船，檢疫完成後，艦上人員下午下船到碼頭進行預演。

軍方人士指出，15日的結訓典禮主要是針對海軍官校、政戰學院的實習生，並非針對已正式服役的官兵，因此少部分的官兵14日晚上就開始休假。

海軍上午也發布新聞稿指出，敦睦艦隊3月15日離開帛琉，4月9日返抵高雄左營，至4月13日期間管制不得搭梯口、人員無法進出；另兩艘戰艦（1202康定艦、1106岳飛艦）12日至13日出港執行任務，無官兵離艦。（編輯：蘇志宗）1090420

延伸閱讀
敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 30多個地點至少10縣市海軍：敦睦艦隊靠泊左營 管制梯口人員無法進出敦睦艦隊嘉市1確診 公布足跡親友5人隔離採檢

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報