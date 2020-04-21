劉炳偉病逝 劉美芳忍喪父慟籲加發防疫人員獎金

國民黨籍新北市議員劉美芳（中）的父親、前台灣省議會議長劉炳偉21日凌晨病逝，她對外界關心表示感謝，並說明目前正辦理移靈及設置靈堂中。中央社記者王鴻國攝 109年4月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市議員劉美芳的父親前台灣省議會議長劉炳偉今天凌晨病逝，她仍強忍喪父之慟出席早已預定的記者會行程，與多名議員一起呼籲政府加發防疫獎金以慰勞防疫人員的辛勞。

前台灣省議會議長、前立法委員劉炳偉罹癌後日前住院，近日病情惡化，今天約凌晨2時病逝於板橋中興醫院，享壽67歲。

劉美芳上午強忍悲傷仍依既定行程到新北市議會，和邱烽堯、王威元、廖先翔、馬見、宋雨蓁等多名議員召開「爭取新北市防疫公務人員加發防疫獎金」記者會，共同替新北市防疫公務人員發聲，建請市長侯友宜向中央爭取加發防疫獎金。

劉美芳表示，新北市400萬人口為全台之冠，防疫工作非常辛苦，在侯友宜的超前部署下，每天都有新的挑戰，接著因應海軍敦睦艦隊爆發新疫情，持續勞心勞力，因此，她們建請侯友宜向中央爭取經費加發防疫獎金，並由新北市第二預備金約新台幣3.62億元先行墊付。

此外，她談到父親凌晨過世一事表情哀傷並低調表示，目前正辦理移靈及設置靈堂中，感謝各界的關心。

海山劉家是板橋地區政治世家，劉炳偉的父親是板橋首任市長劉順天，劉炳偉是前台灣省議會議長，後來轉戰立委，近年來則交棒女兒劉美芳，劉美芳目前已連任3屆的新北市議員，問政成績頗獲好評。

劉炳偉家屬表示，劉炳偉近年來身體狀況不好並罹患癌症，但因癌細胞已有轉移其他身體部位的情形，日前住進台北榮總治療，但因病情惡化，大約一週前轉回板橋中興醫院治療，今天約凌晨2時過世。（編輯：李錫璋）1090421