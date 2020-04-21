台灣贈口罩防疫 丹麥議員致謝

（中央社記者林育立柏林21日專電）中華民國政府之前啟動第二波援外口罩捐贈行動，其中20萬片口罩已運抵丹麥，丹麥議員對台灣的捐贈表示謝意。

丹麥國會副議長凱爾斯加德（Pia Kjaersgaard）、泛歐自由黨派聯盟（ALDE）副主席摩坦森（Henrik Bach Mortensen）、前丹麥能源部長霍夫曼特（Svend E. Hovmand）等人20日出席捐贈儀式，由駐丹麥代表李翔宙代表政府捐贈20萬片口罩給丹麥。

凱爾斯加德說，台灣對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫成效有目共睹，感謝台灣雪中送炭，向丹麥人民展現溫暖情誼。

凱爾斯加德也在個人臉書上（Facebook）公布影片，在貼著中華民國和丹麥國旗、象徵兩國友誼的箱子前，向丹麥民眾介紹這批台灣捐贈的口罩和台灣的防疫成果。

駐丹麥代表處表示，台灣在2019冠狀病毒疾病疫情肆虐之際，有能力協助各國防疫，希望這些醫療物資能讓丹麥醫護人員無後顧之憂，全力照顧病患。（編輯：郭中翰）1090421