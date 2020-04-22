立委盼完備同婚配套 法務部司法院：研究檢討

（中央社記者王揚宇台北22日電）同婚專法上路將滿週年，國民黨立委鄭麗文今天說，同志朋友陳情相關配套仍未完善，例如跨國同婚問題、無法共同收養等，希望相關單位解決；法務部與司法院代表說會研究檢討。

立法院司法及法制委員會今天審查國民黨立委李貴敏等31人擬具「民法第205條條文修正草案」等案，邀請法務部次長陳明堂、司法院民事廳法官楊博欽等人列席備詢。

鄭麗文指出，台灣去年5月完成同婚合法化，但就跨國婚姻部分，涉外民事法律適用法第46條規定，「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者，亦為有效。」

鄭麗文認為，可能在基於預防重婚等狀況下，跨國婚姻必須雙方的本國法都認定婚姻有效才算有效，但目前世界上只有27國承認同婚，因此在台灣登記結婚的跨國同婚伴侶，當兩國對於同婚的態度不同時可能會出現問題，這部分有無檢討。

楊博欽表示，涉外法律正在進行討論與檢討，目前已邀集專家學者研討至少2次到3次，而民事法律規範財產與身分2個部分，結婚分為實質與形式要件，若2個國家對同性婚姻開放的態度不同時，確實會產生困擾，這部分積極檢討中，目前正反意見都有。

鄭麗文也提到收養問題，依據現行規定，單身者可以收養小孩，而同志朋友現在只能繼親收養，即收養另一半的親生子女，但如果另一半原本就有收養孩子，就無法共同收養，這應該檢討改進。

陳明堂說，現在用家的概念作為親情上的處理，而去年同婚專法上路實施以來，同志團體多次反映此狀況，這部分必須透過修法解決，「我們有在研究。」（編輯：郭萍英）1090422