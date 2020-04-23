台灣僑社捐助防護裝備 支援愛爾蘭長照機構抗疫

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）愛爾蘭長照機構醫療資源相對不足，旅居愛爾蘭的台灣僑社集資購買口罩、醫用手套等個人防護裝備，捐助當地長照機構，支援弱勢族群抗疫，為善不落人後。

駐愛爾蘭代表處表示，愛爾蘭媒體大幅報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染死亡病例近60%發生在長照療養院所，卻因為這類長照機構非屬醫院體系，醫療資源有相對不足現象。

駐處表示，旅愛台灣僑社特別於3月間發起募款活動，首批購置500個符合歐盟標準的醫療口罩在12日透過愛爾蘭國會友台小組議員的協助，分發給都柏林及鄰近地區的獨居長者。

第二批由台灣出口符合歐盟標準的1萬2500雙醫用手套、400副可重複使用醫療護目鏡及300件防護衣日前運抵愛爾蘭西部大城加威（Galway），22日在駐愛爾蘭代表楊子葆與前參議員歐西迪（Padraig O Céidigh）見證下，由愛爾蘭台灣協會會長鄭惠文捐贈給卡斯拉護理之家（Casla Home Care），提供此一長照機構「台灣製造」的保護。

卡斯拉護理之家代表尼爵迪（Emer Ni Cheidigh）表示，武漢肺炎疫情肆虐愛爾蘭，社會各個層面都受到極大影響，其中老人、失能者與慢性病患等脆弱族群的重症率與死亡率最高，連帶使療養院、老人院等長照機構也遭受嚴重衝擊，特別感謝台灣社群及時行善的愛心，捐贈相關急需的醫療物資，愛爾蘭人將永遠銘記在心。

楊子葆表示，在病毒的攻擊中沒有人是局外人，每個人都相關，台灣人與愛爾蘭人有相同的價值與信念，彼此互助，共度難關。

鄭惠文強調，愛爾蘭疫情尚未見減緩，這批物資雖然不多，但可靠的防疫物資無疑是這場防疫戰火中最重要的戰袍， 台灣社群將持續發揮力量，為這片土地的抗疫之戰盡一份心力。（編輯：高照芬）1090423