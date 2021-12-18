高雄公投不同意票衝高 綠營對陳其邁連任有信心

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄4大公投不同意票數衝高，綠營認為是對總統蔡英文跟高雄市長陳其邁施政「期中考」的肯定，也奠定陳其邁連任樂觀，更對民進黨拿回議會主導權有很大幫助。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四4大公投案今天投票，高雄市在4大公投票中，不同意票得票數衝高，大幅領先同意票。民進黨在高雄市有6萬多名黨員，人數全國最多，陳其邁和民進黨高雄市黨部也全力宣傳、催票。

一名高雄綠營人士對中央社記者表示，不同意票衝出高票，代表陳其邁的市政成績受市民肯定，連帶增加市民參與公投意願及認同民進黨「4個不同意」主張。

高雄綠營人士指出，陳其邁為高雄帶動上千億投資，成功爭取台積電、默克等大廠投資，都讓市民點滴在心頭，也呈現在這次公投不同意票數上，鞏固民進黨在高雄執政的支持度，對陳其邁明年選舉更肯定有正面加分。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟接受中央社記者訪問說，這次公投就像「期中考」，高雄市投票結果不同意票和投票率都衝高，等於是高雄市民對蔡總統的南部發展方針給予肯定與支持。

趙天麟說，近年高雄從罷韓、市長補選、反罷捷到這次公投，民進黨可說是屢戰屢勝，而公投結果也確立了陳其邁「南霸天、領頭羊」的位置。

趙天麟指出，陳其邁上任後，在招商引資有優異成績，民進黨對於陳其邁明年選舉尋求市長連任，原本就是審慎樂觀，但經過這次公投，對於明年議員選舉，民進黨單獨過半及拿回議長位置，更將朝樂觀方向前進。

趙天麟表示，4項公投議題對於正在發展中的區域，特別是南高屏發展至關重要，高雄也藉由公投認證了蔡總統的治國方針正確，也讓陳其邁在內的南部首長，將有更大民意可向國際招商引資。

高雄藍營人士則對中央社記者表示，民進黨成功把公投變成政黨對決，偏偏現在民眾對國民黨支持度低迷，尤其是高雄。他坦言，國民黨明年高雄地方選舉不樂觀，必須盡快找出能讓市民接受的論述，否則只會持續與高雄民意更脫節。

國民黨高雄市黨部主委許福明接受中央社記者訪問表示，公投跟選舉不能畫上等號，公投結果也未必會反映在明年選舉上，目前都還有變數。只是國民黨經過這次公投，更要體認到必須團結才行。

根據高雄市選委會統計，高雄市4大公投案投票率42.25%。其中第17案「重啟核四」不同意票59萬7826票，同意票38萬8792票；第18案「反萊豬」不同意票58萬8302票、同意票39萬7990票。

另第19案「公投綁大選」不同意票58萬8579票、同意票39萬8261票；第20案「三接遷離」不同意票59萬3239票、同意票39萬2910票。（編輯：郭諭儒）1101218